Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο πλαίσιο της διαρκούς ενδυνάμωσης της διοικητικής του δομής και με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ανακοινώνει την ένταξη της κας Έλενας Αννίνου στο δυναμικό της Εμπορικής Διεύθυνσης.

H κα Αννίνου αναλαμβάνει καθήκοντα Insurance Relations & Partnerships Manager, αναφερόμενη στον Senior Commercial Director του Ομίλου, κο Σωτήριο Ρωμανό.

Η κα Έλενα Αννίνου διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο. Ξεκίνησε της πορεία στον Όμιλο MetLife (ALICO AIG Life), όπου για δύο δεκαετίες (1995-2016) κατείχε διαδοχικούς ρόλους στη διαχείριση Ομαδικών Employee Benefits (Ζωής & Υγείας, Συνταξιοδοτικών) και Credit Life Προγραμμάτων, σε καίριες Technical & Administrative θέσεις, καθώς και σε θέσεις Marketing & Sales. Στη συνέχεια διετέλεσε Insurance & Financial Advisor στην Εθνική Ασφαλιστική (2016-2019), ενώ από το 2019 έως πρόσφατα κατείχε τη θέση της Health Insurance Underwriter στη Reale Mutua Assicurazioni – Ydrogios Insurance Company.

Είναι κάτοχος MBA in International Business Administration από το University of East London και διαθέτει πληθώρα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Η προσθήκη της κας Έλενας Αννίνου αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη στρατηγική ανάπτυξη των συνεργασιών του Ομίλου με την ασφαλιστική αγορά, ενισχύοντας το προφίλ της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ως ηγέτη στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας.

Σχετικά με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας από το 1981. Σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με περισσότερα από 70 αυτόνομα Διαγνωστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία δέχονται περισσότερες από 3.000.000 επισκέψεις το χρόνο και απασχολούν άνω των 2.700 εξειδικευμένων εργαζομένων μεταξύ των οποίων και 700 ιατροί.

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Όμιλος διαθέτει δύο κλινικές – πρότυπα σύγχρονης νοσοκομειακής φροντίδας υψηλής ποιότητας, τη ΒιοΚλινική Αθήνας και τη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης, συνολικής δυναμικότητας 350 κλινών. Παράλληλα διαθέτει ένα Κέντρο Διεθνών Ασθενών, δύο Διατροφολογικά και ένα Δερματολογικό Κέντρο.

Ο Όμιλος συνεργάζεται με το σύνολο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των δημόσιων ταμείων.