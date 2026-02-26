Στο Insurance Forum Athens Edition, που θα ανοίξει τις εργασίες του την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου με κεντρικό θέμα “Shaping the future of insurance” στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, θα μιλήσει η Elli Marten είναι Εκτελεστική Διευθύντρια στην Agora Insurance, μέλος του Ομίλου Ardonagh.

Το συνέδριο θα αποτελέσει “πλατφόρμα” διαλόγου για τους ηγέτες του ασφαλιστικού οικοσυστήματος, εστιάζοντας στον μετριασμό του κινδύνου, τον μετασχηματισμό σε ένα μοντέλο που εστιάζει στην πρόληψη και τη θωράκιση της οικονομίας και του επιχειρείν. Το forum διοργανώνουν TSOMOKOS SA και την Morax Media S.A.

Η Elli Marten είναι Εκτελεστική Διευθύντρια στην Agora Insurance, μέλος του Ομίλου Ardonagh, μιας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες πλατφόρμες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στον κόσμο. Έχει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό τομέα, με έντονη εξειδίκευση στους εταιρικούς κινδύνους και την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων σε επιχειρήσεις.

Κατέχει πτυχίο Bachelor of Science (B.Sc.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Επενδύσεων από το Πανεπιστήμιο Cass (City) του Λονδίνου.

Πριν ενταχθεί στην Agora, η Elli Marten κατείχε ηγετική θέση στην Marten Risk & Insurance, μια εταιρεία με ρίζες που χρονολογούνται από το 1970 και ιδρύθηκε επίσημα ως Ανώνυμη Εταιρεία το 2002. Βασιζόμενη σε μια ισχυρή οικογενειακή κληρονομιά στην ασφαλιστική αγορά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην εξέλιξή της σε έναν αξιόπιστο πάροχο ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών σε Έλληνες και πολυεθνικούς πελάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Γεννημένη στην Αθήνα και ελβετικής καταγωγής, είναι μητέρα ενός παιδιού.

Την εκδήλωση Insurance Forum θα τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από τον πολιτικό, ρυθμιστικό και επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων οι:

