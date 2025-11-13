Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, συμμετείχε στην εκδήλωση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του University of Piraeus – Πανεπιστήμιο Πειραιώς, «Τιμώντας την Ακαδημαϊκή Αριστεία», απευθύνοντας χαιρετισμό και επιδίδοντας προσωπικά τις υποτροφίες στους νικητές.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η ΕΑΕΕ απένειμε συνολικά 11 υποτροφίες στους άριστους φοιτητές του Α κύκλου Σπουδών του τμήματος, του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» και σε έναν Υποψήφιο Διδάκτορα.