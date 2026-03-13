Η πανέμορφη γαλλική επαρχία της Αλσατίας, στα σύνορα με την Γερμανία, αποτέλεσε τον φετινό προορισμό για την Επιθεώρηση Χρυσολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ένας προορισμός που θεωρείται γέφυρα μεταξύ της γερμανικής και της γαλλικής κουλτούρας, μια περιοχή με διπλή πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά.

Η πολυπληθής ομάδα των δεκάδων επιτυχόντων Συνεργατών επιβεβαίωσαν την αδιάλειπτη ανοδική και παραγωγική πορεία της Επιθεώρησης και πρόσθεσαν έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των προσωπικών επιτυχιών αλλά και του ομαδικού πνεύματος.

Οι Συνεργάτες και οι συνοδοί τους γνώρισαν το Στρασβούργο, σχεδόν πάνω στις δυτικές όχθες του Ρήνου, πρωτεύουσα της λιλιπούτειας επαρχίας της Αλσατίας, που κέρδισε τις εντυπώσεις όλων. Έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά παράλληλα και γραφικό, με ένα εντυπωσιακό και πανέμορφο ιστορικό κέντρο χάρη στον ποταμό Ιλλ που το διασχίζει, τα κανάλια, τα ξύλινα γραφικά σπίτια, τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της Παναγίας του Στρασβούργου.

Η Αλσατία είναι γνωστή επίσης για την κουζίνα της και για τα κρασιά της. Ο «δρόμος του κρασιού» οδήγησε τους επισκέπτες σε διαδρομές ανάμεσα στους αμπελώνες και σε παραδοσιακά χωριά όπως το Κολμάρ, το Ρομποβίλ και το Ρικβίρ, όπου κυριαρχούν τα ξύλινα μεσαιωνικά και τα πέτρινα αναγεννησιακά σπίτια, τα εντυπωσιακά λουλούδια όλο το χρόνο, η πολυχρωμία, τα πέτρινα γεφύρια, οι γοτθικές εκκλησίες, τα εγκαταλελειμμένα κάστρα και όλα μέσα σε ένα συγκλονιστικό φυσικό περιβάλλον.

Η επιστροφή στην Ελλάδα δεν ήταν το τέλος! Ήταν η αρχή της διαδρομής για την επίτευξη του νέου στόχου για ένα ακόμη καλύτερο ταξίδι τον επόμενο χρόνο. Κοινή υπόσχεση όλων, όχι απλώς να μην λείψει κανένας, αλλά αντίθετα, η ομάδα να είναι πολυπληθέστερη με νέους Συνεργάτες και νέες συμμετοχές. Η Επιθεώρηση Χρυσολόγου έχει έμπρακτα αποδείξει για δεκαετίες ότι κοιτάζει μόνο μπροστά, μόνο ψηλά!