Επτά πόλεις της Ελλάδας ζωντανεύουν φέτος μέσα από τη διοργάνωση του Run Greece, φιλοξενώντας χιλιάδες δρομείς και πολίτες κάθε ηλικίας σε μία μεγάλη αθλητική γιορτή. Η φετινή διοργάνωση παρουσιάστηκε επίσημα την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στα κεντρικά γραφεία της ERGO Ασφαλιστικής, Μέγα Χορηγού του θεσμού, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελεχών του ΣΕΓΑΣ και συνεργαζόμενων φορέων.

Με κεντρικό σύνθημα «Ο δικός σου αγώνας», το Run Greece ταξιδεύει σε Ηράκλειο, Σύρο, Σπάρτη, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Πειραιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικότητας και της ασφαλούς άθλησης, φέρνοντας τον στίβο πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες κάθε ηλικίας.

Ως Μέγας Χορηγός του Run Greece για ακόμη μία χρονιά, η ERGO επιβεβαιώνει τη διαρκή της δέσμευση στην υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν το δρομικό κίνημα, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και ασφαλή εμπειρία σε όλους.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας, της ERGO Ασφαλιστικής, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη καλωσόρισε ομιλητές, συνεργάτες και υποστηρικτές τη διοργάνωσης, τονίζοντας: «Το Run Greece μετατρέπει τις πόλεις της περιφέρειας σε σημεία συνάντησης, συμμετοχής και έμπνευσης – σε γιορτές του αθλητισμού που μας φέρνουν όλους πιο κοντά. Στην ERGO πιστεύουμε ότι η ασφάλιση έχει νόημα μόνον όταν κατανοεί και φροντίζει όσα είναι πραγματικά σημαντικά για τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και μέσα από αυτήν τη χορηγία εκφράζουμε ξεκάθαρα το μήνυμά μας: ‘ERGO ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’. Με τη στήριξή μας στον ΣΕΓΑΣ, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε δρομείς, εθελοντές και θεατές, ώστε να απολαύσουν με ασφάλεια και στο έπακρο αυτήν τη μοναδική εμπειρία».

Μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάστηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου ήταν η ανακοίνωση των επτά αγώνων της φετινής σειράς, η θέσπιση χρηματικών επάθλων για τους τρεις πρώτους νικητές κάθε διοργάνωσης, η κλήρωση συμμετοχών για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς και η στήριξη τοπικών φιλανθρωπικών οργανισμών. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν το αγωνιστικό ενδιαφέρον, να αναβαθμίσουν τον θεσμό και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων δρομέων στις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες.

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, στον χαιρετισμό της δήλωσε: «Για εμάς η διοργάνωση των Run Greece, αλλά και των υπόλοιπων δρομικών αγώνων, είναι πολύ σημαντική, γιατί φέρνει τον στίβο στην τοπική κοινωνία, την περιφέρεια και τα νησιά. Δεν είναι απλά αθλητικοί αγώνες, αναδεικνύουν τους τόπους που τους φιλοξενούν. Η συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με τους Δήμους, τις Περιφέρειες και η συμβολή των χορηγών είναι καθοριστική, και ιδιαίτερα του μεγάλου μας χορηγού, της ERGO, ώστε να μπορούμε να διοργανώνουμε επιτυχημένους αγώνες με ασφάλεια και προοπτική. Ο ΣΕΓΑΣ προσπαθεί να θέτει κανόνες και να είναι εκείνος που δίνει τις πιστοποιήσεις. Πέρα από αυτό, με τη διοργάνωση αυτών των αγώνων, υπάρχουν σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Τα έσοδα από αυτούς τους αγώνες είναι σημαντικά για εμάς, καθώς επιστρέφουν στο αθλητικό κομμάτι, στα σωματεία και στους αθλητές μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αισθανόμαστε ότι πραγματικά οι αγώνες μπορούν να στηρίξουν τον πυλώνα που λέμε ανάπτυξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ERGO και όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτούς τους αγώνες και να καλωσορίσω στη σειρά αγώνων, την πόλη της Καβάλας που μπαίνει για πρώτη φορά φέτος στη σειρά αγώνων».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Ιάκωβος Πετσούλας, ανακοίνωσε μια σειρά από αλλαγές και παρουσίασε τις φετινές καινοτομίες της διοργάνωσης. Το «παρών» έδωσε και η πρωταθλήτρια Ανθή-Κοραΐνη Κυριακοπούλου, η οποία ευχαρίστησε την ERGO και τον ΣΕΓΑΣ για τη συνεχή στήριξη των δρομέων και αθλητών.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ που επιλέγονται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό αποτύπωμα του θεσμού.

Η ERGO στηρίζει το δρομικό κίνημα και τον ΣΕΓΑΣ σταθερά από το 2011. Από τότε έως σήμερα, δίνει το «παρών» σε όλους τους αγώνες δρόμου που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να ενισχύει τη διάδοση του δρομικού κινήματος στη χώρα μας και να προάγει έναν πιο ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Με τη χορηγική της παρουσία στο Run Greece 2026, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της στήριξη στον θεσμό, στεκόμενη δίπλα σε κάθε δρομέα και συμβάλλοντας σε μια ασφαλή και ποιοτική αγωνιστική εμπειρία.