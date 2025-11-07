Η ERGO Ασφαλιστική έδωσε και φέτος δυναμικά το «παρών» στο Ladies Run, στηρίζοντας για 13η συνεχή χρονιά έναν καταξιωμένο θεσμό που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στις γυναίκες δρομείς.

Ως Insurance Partner της διοργάνωσης, η ERGO παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη δράσεων που αναδεικνύουν τη δύναμη της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της γυναικείας ενδυνάμωσης. Από το 2012, το Ladies Run ενώνει χιλιάδες γυναίκες που τρέχουν με έναν κοινό σκοπό: να ξεπεράσουν τα όριά τους, να γιορτάσουν τη δύναμη της κοινότητας και, πάνω απ’ όλα, να προσφέρουν σε όσους έχουν ανάγκη, στηρίζοντας το έργο του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στον αγώνα στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, βιώνοντας μια εμπειρία ευεξίας, χαράς, ενδυνάμωσης και πίστης.

Η διαδρομή ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην είσοδο της παραλίας του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ οι απονομές πραγματοποιήθηκαν στην παραλία, σε γιορτινό κλίμα. Για ακόμη μία χρονιά, ο ξεχωριστός αυτός αγώνας απέδειξε ότι όταν οι γυναίκες ενώνονται, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ERGO παρείχε ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού ατυχήματος και αστικής ευθύνης για τις δρομείς και τους εθελοντές, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας. Παράλληλα, φρόντισε για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των αθλητριών και την παροχή της τσάντας του αγώνα, η οποία περιλάμβανε χρηστικά είδη και ενημερωτικό υλικό για τη διοργάνωση.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκαν οι εθελοντές, των οποίων η πολύτιμη συμβολή υπήρξε καθοριστική για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα. Αναγνωρίζοντας την προσφορά τους, η ERGO τους προσέφερε ένα kit με t-shirt, καπέλο και αντιανεμικό για την ημέρα εκείνη, καθώς και ένα wristband με το μήνυμα “Strength, Safety, Purpose”, μια συμβολική υπενθύμιση της αξίας της προσφοράς και της ενότητας που χαρακτηρίζει το Ladies Run. Η Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας κυρία Ελισάβετ Κοκκίνου, κατά τη διάρκεια της τιμητικής βράβευσης των team leaders των εθελοντών, δήλωσε: «Για εμάς στην ERGO, η συμμετοχή στο Ladies Run δεν περιορίζεται στο επίπεδο της ασφάλισης του αγώνα, αλλά εκφράζει τη βαθιά μας επιθυμία να στηρίξουμε κάθε γυναίκα που επιλέγει να συμμετάσχει ενεργά. Ιδιαίτερα φέτος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εθελοντές, που με την αφοσίωση και το ήθος τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ο εθελοντισμός είναι πράξη κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς και είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό όλων όσων επιθυμούν και προσφέρουν από καρδιάς». Επιπλέον, η φετινή ERGO Ladies Running Team, αποτελούμενη από 63 μέλη, έδωσε τον δικό της παλμό στη διοργάνωση, στηρίζοντας τον θεσμό με ενθουσιασμό και ομαδικό πνεύμα. Η παρουσία τους ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες της ενότητας και της συνεργασίας που πρεσβεύει η εταιρεία. Η ERGO, παραμένοντας πιστή στις αξίες και τις αρχές της για την προώθηση του αθλητισμού και του ευ ζην, θα στηρίξει ενεργά και φέτος τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην προώθηση της ευεξίας, της σωματικής δραστηριότητας και της συλλογικής προσπάθειας.