

Η Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της υγείας με το νέο ατομικό πρόγραμμα Full Health Value, μια σύγχρονη λύση νοσοκομειακής ασφάλισης που ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για προσιτές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Το πρόγραμμα συνδυάζει υψηλό επίπεδο κάλυψης με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν πρόσβαση σε αξιόπιστες και προσιτές υπηρεσίες υγείας, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο και την ευελιξία στις επιλογές τους.

Συγκεκριμένα, το Full Health Value καλύπτει έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, ενώ μπορεί να επιλεγεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προγράμματα της σειράς Full. Παρέχει υψηλό όριο κάλυψης που φτάνει έως και 1.500.000 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική προστασία σε περιπτώσεις αυξημένων ιατρικών αναγκών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελευθερία επιλογής, καθώς οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν νοσηλεία τόσο στα αποκλειστικά και ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία του συγκεκριμένου προγράμματος, με προνομιακούς όρους και απευθείας κάλυψη του κόστους από την εταιρεία, όσο και σε νοσοκομεία εκτός του συμβεβλημένου δικτύου, με απολογιστική αποζημίωση με ανώτατα ποσά παροχής.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλή συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας εντός δικτύου συμβεβλημένων νοσοκομείων (ακόμα και κάτω από 500€ με τη συνδυαστική χρήση άλλου φορέα), ενώ προβλέπει και την καταβολή νοσοκομειακού και χειρουργικού επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Το Full Health Value καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών πράξεων, από βασικές έως και υψηλού κόστους υπηρεσίες, καθώς και επείγουσα μεταφορά, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των ασφαλισμένων. Επιπλέον, περιλαμβάνει δωρεάν ετήσιο check-up σε επιλεγμένα νοσοκομεία, ενισχύοντας την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας.

Με το Full Health Value, η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση να προσφέρει σύγχρονες, ευέλικτες και προσιτές λύσεις, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο της υγείας.