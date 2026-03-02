Η Εθνική Ασφαλιστική απέσπασε Silver βραβείο στην κατηγορία «Best in Finance & Insurance» για τη στρατηγική «Best Leads Generation Strategy in Home Insurance» στο πλαίσιο των e-volutionAwards 2026, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ελλάδα.

Η διάκριση αφορά τη στρατηγική προσέγγιση της Εταιρείας στον τομέα της ασφάλισης κατοικίας, η οποία σχεδιάστηκε με αφετηρία ένα κρίσιμο insight: το γεγονός ότι το 81,8% των κατοικιών στην Ελλάδα παραμένει ανασφάλιστο (Πηγή: ΕΑΕΕ). Το συγκεκριμένο δεδομένο ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και αποτέλεσε τον πυρήνα πάνω στον οποίο αναπτύχθηκε η καμπάνια.

Η στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στη δημιουργία ποιοτικών leads μέσω σύγχρονων digital εργαλείων και data-driven πρακτικών. Αντιθέτως, εστίασε και στη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού γύρω από τη σημασία της ασφάλισης κατοικίας και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μέσα από στοχευμένη ψηφιακή επικοινωνία και περιεχόμενο με χρηστική αξία, η Εταιρεία ανέδειξε την πρόληψη και την υπευθυνότητα ως βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ασφαλιστικής κουλτούρας.

Με αφορμή τη διάκριση, η Ελένη Τριαντοπούλου, Digital Marketing Manager της Εθνικής Ασφαλιστικής, δήλωσε σχετικά: «Για την ομάδα μας, η επιτυχία μετριέται όχι μόνο με αριθμούς και αποτελέσματα, αλλά με την ουσιαστική συνεισφορά μας στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης, σε μια εποχή που η προστασία της κατοικίας και της περιουσίας μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ».

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής να συνδέει την επιχειρηματική ανάπτυξη με ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και προστατευμένης κοινωνίας. Μέσα από συνεχή επένδυση σε καινοτόμες λύσεις και ψηφιακά εργαλεία, η Εταιρεία ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, διαμορφώνοντας το μέλλον μιας σύγχρονης ασφαλιστικής εμπειρίας με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.