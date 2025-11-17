Ξεκινάω με την hot είδηση της προηγούμενης εβδομάδας που δεν είναι άλλη από την έγκριση που έλαβε η Τράπεζας Πειραιώς για συμμετοχή στην Εθνική Ασφαλιστική. Its official λοιπόν καθώς η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε την έμμεση ειδική συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Τράπεζα, your move.

Insurance Tipster

Στο επίκεντρο «ασφαλιστικής» δημοσιότητας βρέθηκαν και τα ΕΛΤΑ, ύστερα από ρεπορτάζ για ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευθύνης στελεχών (D&O) ύψους 461.000 ευρώ που φέρεται να είχε συνάψει ο πρώην CEO, Γρηγόρης Σκλήκας. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της εταιρείας, η κάλυψη αυτή αποτελεί πάγια πρακτική από το 2013 και έγινε με διαγωνιστική διαδικασία και κατάθεση προσφορών. Το ρεπορτάζ που συνέδεσε το συμβόλαιο με την αποχώρηση του πρώην CEO, το διαψεύδουμε εμείς καθώς μάθαμε ότι η συγκεκριμένη ασφάλιση είχε συναφθεί από το 2016 και όχι πριν αποχωρήσει. Μη λέμε και ότι θέλουμε.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, συμμετείχε στην εκδήλωση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου απονεμήθηκαν υποτροφίες αριστείας σε φοιτητές του τμήματος. Η ΕΑΕΕ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και μπράβο της, απένειμε 11 υποτροφίες σε φοιτητές του προγράμματος «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» και σε έναν υποψήφιο διδάκτορα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στήριξης της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα στελεχώσουν την ασφαλιστική αγορά.

Από τους αναλογιστές και τα πανεπιστήμια, μεταφερόμαστε στις startup και τα tattoo. Η Lemonade Insurance, γνωστή για την πρωτοποριακή της επικοινωνιακή προσέγγιση, συνεργάστηκε πρόσφατα με τον tattoo artist Kazo για μια δράση με ιδιαίτερο συμβολισμό και έξυπνο λογοπαίγνιο. Η εταιρεία αναζήτησε άτομα που μετανιώνουν για ένα τατουάζ και θέλουν να το καλύψουν με ένα νέο – παίζοντας δημιουργικά με τη φράση «I’ve got you covered». Η ενέργεια συνδέει με χιουμοριστικό τρόπο τη νέα ασφαλιστική γλώσσα της Gen Z με το μήνυμα ότι, είτε πρόκειται για ένα τατουάζ είτε για μια απρόβλεπτη ζημιά, η ασφάλιση είναι εκεί για να “σε καλύψει”. On fire η Lemonade.

Μπορεί ο Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση Δωδεκανήσου “ΙΣΧΥΣ” να μην είναι τόσο «προχώ» στις επικοινωνιακές καμπάνιες όσο η Lemonade αλλά με αφορμή την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης (11 Νοεμβρίου), πήρε την πρωτοβουλία και πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις σε Λύκεια της Ρόδου. Στόχος της δράσης ήταν να ενημερώσει τους μαθητές για τη σημασία της Ασφαλούς και Υπεύθυνης Οδήγησης, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ασφαλιστικού θεσμού ως εργαλείου πρόληψης και κοινωνικής ευθύνης. Μακάρι και άλλοι σύλλογοι ανα την Ελλάδα να αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο. Μπράβο τους.

Κάτι άλλο ωραίο είναι να βλέπεις επίσης ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίζουν την ανάπτυξη τους και την κερδοφορία τους σε μια ασφαλιστική αγορά που κάνουν dominate οι πολυεθνικές. Nο hate στις πολυεθνικές αλλά you get the point. Η INTERLIFE Ασφαλιστική με Δελτίο Τύπου ενημέρωσε κοινό και συνεργάτες ότι στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 κατέγραψε σημαντική άνοδο στην παραγωγή ασφαλίστρων, ύψους 7,55%. Η αύξηση αφορά τόσο τον κλάδο αυτοκινήτων, όπου η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 7,86%, όσο και τους λοιπούς κλάδους, με άνοδο 6,96%.

Ο ασφαλισμένος στόλος της εταιρείας ανέρχεται σε 482.396 οχήματα, με το μερίδιο αγοράς να αγγίζει το 6,51%, γεγονός που εδραιώνει την INTERLIFE ως έναν από τους πλέον δυναμικούς παίκτες στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Προσοχή, μην ξεχνάτε ότι στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας οι χάκερς αναζητούν διάφορους τρόπους για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Οι ασφαλιστικές δεν στέλνουν ποτέ σε μήνυμα ενημέρωση για να δηλώσουν οιι ασφαλισμένοι στοιχεία όπως τους κωδικούς τους ή αριθμούς πιστωτικών καρτών. Σχετική ενημέρωση φαίνεται πως έστειλε η NN Hellas για να προστατεύσει τους ασφαλισμένους της επισημαίνοντας ότι “Αν λάβετε μήνυμα που σας φαίνεται ύποπτο ή σας ζητά τέτοιου είδους στοιχεία, μην το ανοίξετε, μην ακολουθήσετε συνδέσμους που περιέχει και μην καταχωρίσετε στοιχεία της κάρτας σας.”

Τέλος, κλείνουμε με την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης που ήταν την περασμένη Τρίτη με ένα συμπέρασμα. Πολλές δράσεις, λίγη σύμπνοια… Παρά τις επιμέρους πρωτοβουλίες και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, η συνολική εικόνα του κλάδου παραμένει κατακερματισμένη. Η έλλειψη ενιαίας, συντονισμένης καμπάνιας επικοινωνίας αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για συλλογική στρατηγική προβολής της ασφάλισης – με κοινά μηνύματα, συνεργασίες και παρουσία προς το ευρύ κοινό.