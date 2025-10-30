Με υψηλές ταχύτητες και έντονο ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Euroins Ελλάδος σε συνεργασία με τον κορυφαίο οδηγό ράλλυ Θέμη Χαλκιά, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στο Διαδρόμιο Σπαθοβουνίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκλεκτοί συνεργάτες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από την περιοχή της Αττικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της συν-οδήγησης στο πλευρό του Θέμη Χαλκιά. Παράλληλα, τρεις τυχεροί νικητές από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στα social media της Euroins και του Θέμη Χαλκιά απόλαυσαν τη συναρπαστική εμπειρία του μηχανοκίνητου αθλητισμού μέσα από τη θέση του συνοδηγού.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Euroins με τον Θέμη Χαλκιά, που έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών αλλά και του κοινού για τη σημασία της ασφαλούς οδήγησης. Η Euroins, ως χορηγός του Θέμη Χαλκιά στο Ράλλυ Ακρόπολις και σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετέχει, στηρίζει ενεργά την προσπάθειά του να προάγει την οδική ασφάλεια και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα υπεύθυνης οδήγησης μέσα από δράσεις και συμμετοχές σε κορυφαίες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, κα Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Για ακόμη μία χρονιά, ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία με συνεργάτες και φίλους γεμάτη ενθουσιασμό, χαρά και αδρεναλίνη στα ύψη! Η συνεργασία μας με τον Θέμη Χαλκιά δεν περιορίζεται μόνο σε εκδηλώσεις — αποτελεί μια μακροχρόνια σχέση που στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως η υπευθυνότητα και η ασφάλεια στον δρόμο. Στη Euroins πιστεύουμε ότι η ασφαλής οδήγηση είναι θέμα παιδείας και συνεχούς ενημέρωσης, και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά σε αυτό το πεδίο.»

Ο Θέμης Χαλκιάς, κορυφαίος οδηγός ράλλυ και πρεσβευτής οδικής ασφάλειας, ανέφερε:

«Χαρά μου να συμμετέχω σε μία τόσο ξεχωριστή ημέρα με τη Euroins και τους νικητές του καθιερωμένου πλέον διαγωνισμού ώστε να δώσω τη δυνατότητα σε κάποιους τυχερούς να βιώσουν την εμπειρία συνοδήγησης ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου όπως το RenaultClioRally3 με το οποίο αγωνιζόμαστε μαζί με τον Νικόλαο-Αδάμ Κομνό. Με τη Euroins εκτός του αγωνιστικού μας προγράμματος κάνουμε τη δική μας προσπάθεια στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.»