Η EUROINS Ελλάδος συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία της με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ευημερία και την προστασία των παιδιών στην Ελλάδα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί διαχρονικά φάρο ελπίδας για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας κρίσιμες υπηρεσίες, όπως ιατρική φροντίδα, υποστήριξη σε περιπτώσεις κινδύνου, καθώς και δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η EUROINS Ελλάδος ενισχύει το έργο του Οργανισμού, τόσο μέσω της οικονομικής υποστήριξης των δράσεών του όσο και μέσω της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης του στόλου των 152 οχημάτων του.

Ο στόλος αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο για την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά, τη μεταφορά παιδιών και νεογνών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια φτάνει έγκαιρα όπου υπάρχει ανάγκη.

Η Γενική Διευθύντρια της EUROINS Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Στην EUROINS Ελλάδος πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας. Η συνέχιση της συνεργασίας μας με το “Χαμόγελο του Παιδιού” αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα σε οργανισμούς που επιτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμβάλλουμε στη συνέχιση μιας προσπάθειας που προσφέρει ελπίδα, φροντίδα και προστασία σε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες.»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«H Euroins Ελλάδος για τέταρτη συνεχή χρονιά στηρίζει και ενισχύει το έργο μας πολυεπίπεδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Euroins Ελλάδος, και τους ανθρώπους της, για την εμπιστοσύνη και ενεργό συμμετοχή τους.»

Η EUROINS Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για κάθε παιδί.