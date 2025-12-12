Η EUROINS Ελλάδας συμμετείχε ως Μεγάλος Χορηγός στο συνέδριο «Οι Νέοι Μπροστά! Εκεί που υπάρχει ανάγκη», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στον κρίσιμο ρόλο των νέων στον εθελοντισμό και στις δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την HELPHELLAS και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και η ανάδειξη του ρόλου τους στη δημιουργία μιας κοινωνίας καλύτερα προετοιμασμένης απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.

Δήλωση της Γενικής Διευθύντριας της EUROINS Ελλάδας, κας. Αγγελικής Μουρατίδου:

«ΣτηνEUROINS πιστεύουμε ότι οι νέοι αποτελούν τον πιο δυναμικό παράγοντα αλλαγής. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ενεργή συμμετοχή τους σε ζητήματα φυσικών καταστροφών είναι απαραίτητα στοιχεία για μια περισσότερο ανθεκτική κοινωνία. Η στήριξή μας στο συνέδριο “Οι Νέοι Μπροστά!” εκφράζει τη δέσμευσή μας να είμαστε παρόντες σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόληψη, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.»

Στο πλαίσιο της υποστήριξής της, η EUROINS Ελλάδας υπογράμμισε τη διαρκή της δέσμευση στην κοινωνική υπευθυνότητα και στη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των πολιτών, ειδικότερα των νέων.