Η EUROINS Ελλάδος, μαζί με τον όμιλο Euroins Insurance Group στον οποίο ανήκει, συνεχίζει δυναμικά τη στήριξή της στον θεσμό του Kallithea Run, συμμετέχοντας ως Μέγας Χορηγός και στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2026 στην Πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα.

Η παρουσία της EUROINS στο KallitheaRun επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση στην προώθηση του αθλητισμού και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ευεξία και την κοινωνική συνοχή.

Το Kallithea Run αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό για την τοπική κοινωνία, φέρνοντας κοντά δρομείς κάθε ηλικίας και ενισχύοντας την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της υγιούς δραστηριότητας. Μέσα από τη στήριξή της, η EUROINS συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση και ανάπτυξη αυτής της σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης, με τη συμβολή της να εκφράζεται τόσο μέσα από την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, όσο και μέσω της ενεργής ανάδειξης των αξιών του αθλητισμού, όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αφοσίωση.

Η Γενική Διευθύντρια της EUROINS Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε ότι «για ακόμη μία χρονιά, η EUROINS Ελλάδας στηρίζει το Kallithea Run ως Μέγας Χορηγός, μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Πιστεύουμε στη δύναμη τέτοιων πρωτοβουλιών που προάγουν την άθληση, την ευεξία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Στην EUROINS παραμένουμε σταθερά δίπλα σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά».