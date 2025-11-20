Με ένα συγκινητικό μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» γιόρτασε 30 χρόνια δράσης σε μια λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών στις 11 Νοεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, φορέων, χορηγών και υποστηρικτών.

Η Euroins Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για εταιρική κοινωνική ευθύνη, στήριξε ως χορηγός την επετειακή αυτή βραδιά, τιμώντας το έργο του Οργανισμού που από το 1995 βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που έχουν ανάγκη, παρέχοντας προστασία, φροντίδα και ελπίδα, σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες.

Η εκδήλωση περιελάμβανε αναδρομή στην τριαντάχρονη πορεία του Χαμόγελου, παρουσιάσεις κοινωνικών προγραμμάτων, καθώς και συγκινητικές μαρτυρίες παιδιών και οικογενειών που έχουν στηριχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδας κα Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού μας υπενθυμίζει πως η κοινωνική ευθύνη ξεκινά από την καρδιά. Είναι τιμή μας που στεκόμαστε για περισσότερο από μία δεκαετία δίπλα σε έναν οργανισμό που έχει χαρίσει χαμόγελα και ελπίδα σε τόσες χιλιάδες παιδιά. Στη Euroins, πιστεύουμε ότι στο θεμέλιο της έννοιας της ασφάλειας βρίσκεται η φροντίδα για τον άνθρωπο».

Η Euroins συνεχίζει να στηρίζει δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την ασφάλεια, την ευημερία και την εμπιστοσύνη.