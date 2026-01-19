

Ο CEO της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλιστικών πρακτόρων στην Ελλάδα, Τάσος Χατζηθεοδοσίου και ο Group CEO της Unilink – Acrisure CEE, Igor Rusinowski, αποκαλύπτουν το πλάνο ανάπτυξης για την επόμενη τριετία: εξαγορές, νέα προϊόντα από τα συνδικάτα των Lloyd’s και περιφερειακές συμφωνίες σε εννέα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Συνέντευξη στον Νίκο Μωράκη (Περιοδικό am, Δεκέμβριος 2026)

Τέσσερις μήνες μετά την ιστορική συμφωνία που ένωσε τη Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου και ο Igor Rusinowski συναντιούνται με το Ασφαλιστικό Marketing για να μιλήσουν ανοιχτά για το μέλλον. Η εξαγορά του Αυγούστου ήταν η αρχή ενός σχεδίου που αλλάζει τον χάρτη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα με μεγάλη ταχύτητα.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, πλέον Chief Growth Officer για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ηγείται της επέκτασης του Ομίλου σε εννέα χώρες. Ο κ. Rusinowski, CEO της Unilink που εξυπηρετεί 10,3 εκατομμύρια πελάτες με 16.500 συνεργάτες, φέρνει την πείρα από περισσότερες από 100 εξαγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (CEE region).

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, οι δύο άνδρες αποκαλύπτουν τη στρατηγική τριετίας: από τις επικείμενες εξαγορές στην Ελλάδα μέχρι την πρόσβαση στα συνδικάτα των Lloyd’s, από τα state-of-the-art εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Acrisure μέχρι τις δυνατότητες ανάπτυξης στις αντασφάλειες μέσω της Acrisure RE.

Μετά την εξαγορά της MegaBrokers από την Unilink τον Αύγουστο, ποια είναι η στρατηγική σας για την επόμενη τριετία;

Τάσος Χατζηθεοδοσίου: Η στρατηγική μας στηρίζεται σε τέσσερις παράλληλους άξονες που λειτουργούν συμπληρωματικά.

Πρώτα, συνεχίζουμε την οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα με τους έντονους ρυθμούς που μας χαρακτηρίζουν. Αυτό σημαίνει την επέκταση του δικτύου των 1.500 ασφαλιστών μας, το άνοιγμα νέων γραφείων σε περιφερειακές πόλεις και την εμβάθυνση στις υπάρχουσες αγορές.

Δεύτερο, επιταχύνουμε τις εξαγορές εντός Ελλάδας. Μέχρι τώρα κινούμασταν με την προσοχή που επιβάλλει ο μηδενικός δανεισμός μας. Τώρα, με τη δυναμική της Unilink και της Acrisure έχουμε πρόσβαση σε κεφάλαια που μάς επιτρέπουν να αξιολογούμε ευκαιρίες πιο επιθετικά και να κλείνουμε συμφωνίες γρηγορότερα.

Τρίτο, ανοίγουμε νέο κεφάλαιο στις εξαγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τον νέο μου ρόλο ως Chief Growth Officer για την περιοχή CEE, στόχος μας είναι να εντοπίζουμε και να ενσωματώνουμε εταιρείες στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Και τέταρτο, διεισδύουμε σε νέες αγορές που μέχρι σήμερα δεν είχαμε παρουσία. Υπάρχουν κλάδοι ασφαλίσεων που απαιτούν την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια που τώρα διαθέτουμε.

Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το διεθνές δίκτυο της Acrisure για την ανάπτυξή σας στην Ελλάδα αλλά και εκτός;

Τάσος Χατζηθεοδοσίου:Το δίκτυο της Acrisure είναι μοναδικό για έναν συγκεκριμένο λόγο: είναι ο μοναδικός broker παγκοσμίως που κατέχει δύο ασφαλιστικές εταιρείες – συνδικάτα των Lloyd’s, τη Flux και τη Volante.

Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία τους για να φέρουμε νέα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, ανοίγουμε κεφάλαιο στις αντασφαλίσεις, έναν χώρο που απαιτεί ακριβώς αυτό το βάθος δικτύου και εμπειρίας που διαθέτει η Acrisure.

Εκτός Ελλάδας, με τον νέο μου ρόλο θα ηγηθώ πρωτοβουλιών ανάπτυξης σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπως η αξιοποίηση πελατολογίων σε περισσότερες χώρες, οι περιφερειακές συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες και η υποστήριξη ασφαλιστικών εταιριών που επιδιώκουν διεθνοποίηση. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε ευκαιρίες, να μοιραζόμαστε best practices μεταξύ των εννέα χωρών του Ομίλου και να δημιουργούμε ουσιαστικές συνέργειες.

Πρόσφατα η MegaBrokers φιλοξένησε τη συνάντηση των CEOs του Ομίλου Unilink–Acrisure. Ποιες είναι οι κοινές συνιστώσες στην κουλτούρα των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στον όμιλο; Γίνεται διαμοιρασμός γνώσης και εμπειριών;

Τάσος Χατζηθεοδοσίου: Όταν συναντηθήκαμε όλοι οι CEOs στην Αθήνα, κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο από μια εταιρική συγχώνευση.

Πρώτα, όλες οι εταιρείες του ομίλου ηγούνται της αγοράς τους. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία κατέχουμε μερίδιο 16%, στη Ρουμανία 15%, ενώ συνολικά στο CEE region κατέχουμε μερίδιο αγοράς 5%. Ο Όμιλος εξυπηρετεί 10,3 εκατομμύρια πελάτες και συνεργάζεται με 16.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Αυτά τα νούμερα δεν προέρχονται από τυχαία επέκταση, αλλά από συγκεκριμένη νοοτροπία: επένδυση στους ανθρώπους, μακροπρόθεσμο όραμα, τεχνολογική υπεροχή.

Δεύτερο, υπάρχει κοινή κουλτούρα που βασίζεται σε τρεις αξίες: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι συνεργάτες μας αντιμετωπίζονται ως εταίροι. Σημαίνει ότι οι εξαγορές γίνονται με προσοχή στην ενσωμάτωση, όχι στην απορρόφηση.

Τρίτο, είμαστε όλοι εστιασμένοι στη συνεχή ανάπτυξη. Κι εδώ έρχεται το ιδιαίτερο στοιχείο που κάνει τη διαφορά: το 72% της Acrisure ανήκει σε εργαζομένους και CEOs όπως εγώ. Είμαστε μέτοχοι. Η οικογένεια Χατζηθεοδοσίου απέκτησε μετοχές στην Acrisure μέσα από αυτήν τη συμφωνία, κάτι που με κάνει να αισθάνομαι συνυπεύθυνος για την πορεία ολόκληρου του Ομίλου.

Ο διαμοιρασμός γνώσης είναι πραγματικός. Κάθε χώρα φέρνει κάτι διαφορετικό στο τραπέζι. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε δυνατή κουλτούρα marketing και innovation. Άλλες αγορές φέρνουν εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους. Όλα αυτά μοιράζονται, προσαρμόζονται και εξελίσσονται.

Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογικές επενδύσεις που σχεδιάζετε ή έχετε ήδη κάνει, ειδικά σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας;

Τάσος Χατζηθεοδοσίου: Διαθέτουμε ήδη 15 εργαλεία για τους συνεργάτες μας που καλύπτουν από την έκδοση συμβολαίου μέχρι τη διαχείριση ζημιών και, βέβαια, το πρωτοποριακό AI Insurance Advisor. Αλλά η πραγματική αλλαγή έρχεται τώρα, με την πρόσβαση στα state-of-the-art εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Acrisure.

Η τεχνολογία υπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό: να απελευθερώσει τους συνεργάτες μας από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και να τους αφήσει να επικεντρωθούν στη σχέση με τον πελάτη. Τα προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία διευκολύνουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης για τους ασφαλισμένους, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Πώς βλέπετε τη θέση της MegaBrokers μέσα στο οικοσύστημα της Unilink και της Acrisure στα επόμενα χρόνια;

Igor Rusinowski: Ο σκοπός της συνεργασίας μας είναι να ενδυναμώσουμε τη Mega Brokers, να επωφελείται από τις περιφερειακές και παγκόσμιες δυνατότητές μας, αλλά ταυτόχρονα να συνεισφέρει με τις ιδέες, την καινοτομία και το ταλέντο της, υποστηρίζοντας το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου.

Πιστεύω πολύ στον Τάσο και στην ομάδα της Mega Brokers, τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και η ομάδα ήταν ο βασικός λόγος που αποφασίσαμε να επενδύσουμε στην εταιρία. Παράλληλα, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία της εταιρίας είναι εξαιρετικά και η εταιρεία αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό εδώ και πολλά χρόνια

Μία από τις θεμελιώδεις αξίες μας είναι να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να μεγαλώνουμε μαζί. Αυτό δεν είναι ρητορική. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, την καινοτόμο τεχνολογία και τη διεθνή δυναμική της Acrisure σε ασφαλίσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αντασφαλίσεις, λύσεις MGA και πρόσβαση στην αγορά του Λονδίνου.

Η Unilink διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών. Πώς διασφαλίζετε ότι υπάρχει κοινή κουλτούρα και ότι οι συνεργάτες λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση;

Igor Rusinowski: Κάθε συνεργάτης έχει συγκεκριμένα σημεία επαφής με την Unilink: έναν Regional Manager, έναν ειδικό σε Life & Health, έναν ειδικό σε Εταιρικές Ασφαλίσεις και έναν υπεύθυνο help desk.

Παράλληλα λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης που περιλαμβάνει modules ασφαλιστικών γνώσεων και soft skills. Διοργανώνουμε επίσης περιφερειακά και κεντρικά συνέδρια όπου οι συνεργάτες από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, μοιράζονται εμπειρίες και χτίζουν σχέσεις.

Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια ισχυρή κοινότητα 16.500 επαγγελματιών που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής κοινότητας ασφαλιστικών επαγγελματιών.

Η διεθνής τεχνογνωσία του ομίλου φέρνει νέα προϊόντα στην ελληνική αγορά; Πότε μπορούμε να τα περιμένουμε;

Igor Rusinowski: Η πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία είναι ένα από τα οφέλη του να ανήκεις στον Όμιλο, αλλά η πρωτοβουλία πρέπει να έρχεται από την κάθε αγορά. Δεν προσποιούμαστε ότι γνωρίζουμε τι θα λειτουργήσει στην Ελλάδα.

Θα στηρίζουμε πάντα την ομάδα της Mega Brokers ώστε να φέρει ασφαλιστικά προϊόντα και λύσεις εκεί που βλέπει ανάγκη και προοπτική. Η προσέγγισή μας είναι συνεργατική. Όταν ο Τάσος και η ομάδα του εντοπίσουν συγκεκριμένη ανάγκη της ελληνικής αγοράς, θα έχουν άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία της Acrisure και στα συνδικάτα των Lloyd’s για να αναπτυχθεί το κατάλληλο προϊόν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε επιπλέον εξαγορές στην Ελλάδα;

Igor Rusinowski: Οι εξαγορές αποτελούν βασικό κομμάτι του επιχειρηματικού πλάνου που διαμορφώσαμε με τον Τάσο. Πιστεύουμε ότι η ελληνική αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα ενοποιηθεί.

Ως Όμιλος έχουμε σημαντική εμπειρία και track record σε εξαγορές και ενσωματώσεις. Η Unilink έχει υλοποιήσει πάνω από 100 εξαγορές στην περιοχή, ενώ η Acrisure σχεδόν 1.000 παγκοσμίως. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι!