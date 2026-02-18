Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την έμπρακτη στήριξή της στον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παιδεία, αναλαμβάνοντας για 2η συνεχή χρονιά την αποκλειστική χορηγία της ημερίδας «Τα Αρχαία Ελληνικά στην Εκπαίδευση και την Ηγεσία του Μέλλοντος». Η εκδήλωση που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Executive MBA του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο Αργυριάδη της Ακαδημίας Αθηνών την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Στο επίκεντρο των εμπεριστατωμένων ομιλιών βρέθηκε η ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας και των Αρχαίων Ελληνικών ως θεμελιωδών πυλώνων για την εκπαίδευση και την ηγεσία του μέλλοντος, καθώς υπογραμμίστηκε ότι η κλασική παιδεία δεν προσφέρει μόνο γνώση, αλλά καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την ηθική συγκρότηση που απαιτείται για τη διαμόρφωση σύγχρονων ηγετών με όραμα. Oι εισηγητές ανέδειξαν την ελληνική γλώσσα ως το κατεξοχήν εργαλείο στρατηγικής αντίληψης και διαμόρφωσης ηγετικού χαρακτήρα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας της στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ημερίδα άνοιξε ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης και η Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, ο Κοσμήτορας του Executive MBA καθώς και o Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και πλήθος επίσημων καλεσμένων και επίτιμων ακαδημαϊκών. Η εντυπωσιακή συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και πλήθους κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέδειξε το διεθνές κύρος της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κ. Νίκος Μακρόπουλος, δήλωσε σχετικά με την εκδήλωση:

«Για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, η ενίσχυση τέτοιων εξαιρετικών πρωτοβουλιών αποτελεί στρατηγική επιλογή και δέσμευση για τη διαφύλαξη των αξιών που πρεσβεύει ο ελληνικός πολιτισμός παγκοσμίως. Η ελληνική γλώσσα και η παιδεία αποτελούν διαχρονικά θεμέλια της κοινωνικής προόδου και της υπεύθυνης ηγεσίας. Η εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί όχι μόνο δεξιότητες αλλά και κριτική σκέψη, ήθος και αίσθηση ευθύνης, στοιχεία απαραίτητα για τη σύγχρονη διοίκηση και την επιχειρηματικότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε αρχές, συνέπεια και θεσμική αξιοπιστία, αξίες που ενισχύονται μέσω της γλωσσικής και πνευματικής παράδοσης. Τέλος, συνεχάρη τους διοργανωτές και επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής σε πρωτοβουλίες που συνδέουν την παιδεία με τη μακροπρόθεσμη προοπτική και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.»

Παρακολουθήστε τον χαιρετισμό του, κ. Νίκου Μακρόπουλου στην ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών