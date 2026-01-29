Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανακοινώνει με χαρά τη μεταφορά των κεντρικών της γραφείων από το Σύνταγμα, σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, στη Λεωφόρο Κηφισίας 340, στην περιοχή του Ν. Ψυχικού.

Ο σχεδιασμός των νέων γραφείων ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Βιωσιμότητας ESG, εξασφαλίζοντας μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η λειτουργικότητα και η υψηλή αισθητική αποτυπώνονται σε κάθε σημείο των νέων γραφείων και αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της εταιρείας: υψηλή ποιότητα, τεχνολογία αιχμής, συνεργασία και προσανατολισμός στο αύριο.

«Η μετάβαση στα νέα μας γραφεία αντανακλά τη δυναμική πορεία και το όραμά μας για το μέλλον. Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στους εργαζόμενους μας ένα περιβάλλον που εμπνέει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και το οποίο θα αποτελέσει το όχημα για την υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων». δήλωσε οCEOτης ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής κ. Νίκος Μακρόπουλος.