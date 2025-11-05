Η Groupama Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποφάσισε να στηρίξει δύο φορείς που επιτελούν σημαντικό και ξεχωριστό έργο για την κοινωνία μας: το The Love Van και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ, «Αγάπη για Ζωή».

Το The Love Van, από το 2020, προσφέρει καθημερινά φαγητό και φροντίδα σε άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα παρέχει άμεση στήριξη σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή κοινωνικές κρίσεις. Η GroupamaΑσφαλιστική συνεισφέρει έμπρακτα, μέσω χρηματικής δωρεάς, στη σημαντική αποστολή του The Love Van: να παραμένει καθημερινά δίπλα σε ανθρώπους και κοινότητες που δοκιμάζονται.

Παράλληλα, η εταιρεία για ακόμα μια χρονιά βρίσκεται δίπλα στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Αγάπη για Ζωή», ο οποίος δραστηριοποιείται στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στη στήριξη ατόμων με αναπηρία. Με τη δωρεά της Groupama Ασφαλιστικής, θα αγοραστούν παιδικά αναπηρικά αμαξίδια που θα διατεθούν σε νοσοκομεία της χώρας, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες παιδιών με κινητικές δυσκολίες.

Μέσα από τις δύο αυτές πρωτοβουλίες, η Groupama Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να υποστηρίζει φορείς και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται με συνέπεια, ενσυναίσθηση και αφοσίωση, προάγοντας αξίες που ενώνουν και ενδυναμώνουν την κοινωνία.