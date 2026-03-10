Η Howden Hellas ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter Greece), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Με την υπογραφή της Χάρτας, η Howden Hellas εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων που δεσμεύονται να προωθούν τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας, αναγνωρίζοντας ότι η πολυμορφία των ανθρώπων αποτελεί πηγή καινοτομίας, δημιουργικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση μιας εταιρικής κουλτούρας που σέβεται και αξιοποιεί τη μοναδικότητα κάθε εργαζομένου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή άλλων χαρακτηριστικών.

Η κα Ντίνα Καπετανάκη, CEO της Howden Hellas δήλωσε: «Στη Howden Hellas πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης, καινοτομίας και προόδου. Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει, μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να αναπτύσσεται επαγγελματικά. Για εμάς, η συμπερίληψη και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που διαμορφώνουν την κουλτούρα μας και καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόμαστε ως οργανισμός».

Από την πλευρά του, ο κ. Σταύρος Μηλιώνης, ιδρυτής της Χάρτας Διαφορετικότητας, ανέφερε: «Η συμμετοχή εταιρειών όπως η Howden Hellas συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επιχειρήσεις να προάγουν και να αναδεικνύουν αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα μιας σύγχρονης και υγιούς κοινωνίας».