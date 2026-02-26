Στο Insurance Forum Athens Edition συμμετέχει η Ίλια Τζωρτζοπούλου, General Manager της Wonderful για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και διοργανώνεται από την Tsomokos Communications και τη Morax Media.

Η κα Τζωρτζοπούλου βρίσκεται επικεφαλής της στρατηγικής ανάπτυξης της Wonderful στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στη διάδοση μιας καινοτόμου πλατφόρμας που αξιοποιεί προηγμένες υποδομές AI για την παροχή «έξυπνων agents» ανθρώπινου επιπέδου σε φωνητική επικοινωνία, συνομιλία και email. Με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας η κα Τζωρτζοπούλου σε ανώτερες εμπορικές θέσεις, έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών οργανισμών όπως οι IKEA, HERTZ, Interamerican και Mubadala. Η παρουσία της στο συνέδριο υπογραμμίζει τη δυναμική της agentic AI, ιδιαίτερα σε αγορές με γλωσσική πολυπλοκότητα, όπως αυτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Το Συνέδριο Insurance Forum Athens Editionθέτει στο προσκήνιο τις νέες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, τις συνέργειες bancassurance και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσω επενδύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το συνέδριο εστιάζει σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

• Προσαρμογή (ADAPT): Ανάλυση των ρυθμιστικών αλλαγών και των μακροοικονομικών δυναμικών που αναδιαμορφώνουν τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

• Ευθυγράμμιση (ALIGN): Στρατηγικές για την προστασία των ισολογισμών, την προσέλκυση ταλέντων και την κάλυψη των κενών στην επαγγελματική αστική ευθύνη και τους κυβερνοκινδύνους (cyber risk).

• Διασφάλιση (SAFEGUARD): Διαχείριση κινδύνων και οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας σε μια εποχή γεωπολιτικής και κλιματικής αβεβαιότητας.

