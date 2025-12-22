Η Interamerican συμμετείχε ως υποστηρικτής στο ετήσιο συνέδριο Coachathon 2025 του ICF Greece Charter Chapter, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Με κεντρική θεματική “Coaching for the New Era: Leading the Human Shift | Ηγεσία με καρδιά. Άνθρωπος με φωνή”, το συνέδριο ανέδειξε τις νέες ανάγκες και τα νέα πρότυπα ηγεσίας, εξέλιξης και ανθρώπινης ενδυνάμωσης.

Η εταιρεία είχε ενεργή παρουσία στο συνέδριο μέσω της κ. Χάρις Μανιατοπούλου, Senior Business & Product Developer της Interamerican και διαπιστευμένης ACC Coach από το ICF, η οποία, μεταξύ άλλων, συντόνισε την ενότητα «Coaching Gen Z Talks: Coaching for the Future of Work». Στην ενότητα συμμετείχαν νέοι επαγγελματίες της Interamerican, η Ιωάννα Κενάτσο, η Αλεξάνδρα Μπέντα, ο Βασίλειος Ηλιόπουλος, ο Γεώργιος Μπλατζής, ο Ιωάννης Καδιανάκης και ο Κωνσταντίνος Παβέλης, οι οποίοι μοιράστηκαν με αμεσότητα και ενθουσιασμό την εμπειρία τους.

Η συμμετοχή της νέας γενιάς επαγγελματιών της Interamerican ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της GenZ στο μέλλον της εργασίας και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Interamerican να δίνει χώρο και φωνή στους ανθρώπους της από τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, η Interamerican επιβεβαιώνει την ανθρωποκεντρική στρατηγική της, προσφέροντας στους εργαζομένους όχι μόνο χώρο για ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά και την ελευθερία να αναλαμβάνουν δράσεις που όταν συμβάλλουν στην πρόοδο της εταιρείας να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται. Έτσι, καλλιεργείται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και πραγματικής προοπτικής, που αποτελεί θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Interamerican.