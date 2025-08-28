Τον 1ο νυχτερινό αγώνα Olympia Night Run – Run Under Zeus που πραγματοποιήθηκε στην Ιερή Άλτη της Αρχαίας Ολυμπίας στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός η INTERLIFE Ασφαλιστική στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

Ο Αγώνας διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομείς Ολυμπίας (Olympia Runners) και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας – ΕΘΝ.Ο.Α, της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες δρομείς των 5 και 10 χλμ., πέρασαν δίπλα από το Αρχαίο Στάδιο, τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ολυμπισμός και έτρεξαν πλάι στον Ναό του Δία, εκεί που το μεγαλείο συναντά την αιωνιότητα. Διέσχισαν τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, σε μια σπάνια και συμβολική στιγμή που ενώνει το χθες με το αύριο και τη μνήμη με το όραμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από όλα αυτά, μικροί πρωταγωνιστές πήραν θέση στον Παιδικό Αγώνα, δίνοντας το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα της βραδιάς: Η Ολυμπία συνεχίζει να γεννά Αθλητές με ψυχή και να εμπνέει γενιές.

Ο αγώνας Olympia Night Run – Run Under Zeus αποτέλεσε μια ξεχωριστή αθλητική, πολιτιστική και αισθητική εμπειρία καθώς συνέδεσε τον αθλητισμό με τη μυθολογία, την παράδοση και το τοπίο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική στηρίζει τον Αθλητισμό και προωθεί τη διαχρονική αξία «εὖ ἀγωνίζεσθαι» με στόχο τη μετάδοση του μηνύματος ότι συνυπάρχει και μοιράζεται αξίες και δράσεις με τους πολίτες.