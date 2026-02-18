Με σταθερή προσήλωση στην ασφάλεια και την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η Οδική Βοήθεια της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κατέγραψε το 2025 περισσότερες από 365.000 κλήσεις Οδικής Βοήθειας, ανταποκρινόμενη με αξιοπιστία σε κάθε ανάγκη, από απλές βλάβες έως πιο σύνθετα περιστατικά και επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων οδηγών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διαθέτει έναν σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα εκτεταμένο δίκτυο Σταθμών Οδικής Βοήθειας, με πανελλαδική κάλυψη σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας διασφαλίζει ότι κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και φροντίδα προς τον ασφαλισμένο.

Η Οδική Βοήθεια της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ προσφέρει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

Φροντίδα και καταγραφή ατυχημάτων

Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών

Ρυμούλκηση οχημάτων

Μεταφορά οχημάτων σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου ή στα σύγχρονα συνεργεία της εταιρίας

Δίπλα στους ασφαλισμένους 24/7

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, προσφέροντας άμεση υποστήριξη σε κάθε διαδρομή:

Με ένα τηλεφώνημα στο 11 555

Μέσω της εφαρμογής Assist4You, διαθέσιμη δωρεάν σε Google Play και App Store

Με συνεχή επένδυση στην τεχνολογία, στις υποδομές και στους ανθρώπους της, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να προσφέρει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας υψηλής ποιότητας, με ταχύτητα, αξιοπιστία και σεβασμό στον ασφαλισμένο.