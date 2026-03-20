Με μια ακόμη δυναμική παρουσία στα Digital Finance Awards 2026, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού κλάδου, κατακτώντας 8 σημαντικές διακρίσεις, ανάμεσά τους και το κορυφαίο Grand Award «Digital Insurance Company of the Year» για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική της εταιρίας για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Generative AI, η Robotic Process Automation (RPA) και οι σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και των συνεργατών, καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Η τελετή απονομής των Digital Finance Awards, που διοργανώνεται από τη Boussias Events, αναδεικνύει κάθε χρόνο τις κορυφαίες εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα που καινοτομούν στους τομείς του Digital Banking και του Digital Insurance, επιβραβεύοντας οργανισμούς που «οδηγούν» τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διακρίθηκε για μια σειρά καινοτόμων έργων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση και την ενίσχυση του δικτύου των συνεργατών της, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών.

Διακρίσεις της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Grand Award

• Digital Insurance Company of the Year

Gold Awards

• Best Digital Claims & Fraud Prevention Systems για την «Απομακρυσμένη Φροντίδα και Εκτίμηση Ζημίας Οχήματος»

• Best Insurance Portal για το «Web Portal & App Assist4You των Ασφαλισμένων της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»

• Best Mobile App για το «Mobile Office του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή»

• Best Core System / Digital Platform για την «Πλατφόρμα Οδικής Βοήθειας και την αυτοματοποιημένη εκτίμηση και διαχείριση ζημίας»

• Best Digital Initiative for Brokers / Insurers για το «Mobile Office του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή»

Silver Awards

• Best GenAI Project για τον «Ψηφιακό Βοηθό της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην υπηρεσία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή»

• Best Operations / Business Process / Agile Development Initiative για τη «Διαχείριση αιτημάτων με RPA και Generative AI»

Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν την επιτυχημένη υλοποίηση έργων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και συνεργάτες.

Η αναγνώριση της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ως Digital Insurance Company of the Year για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση του Ομίλου στην τεχνολογική εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης μέσα από σύγχρονες λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα των πελατών και των συνεργατών της πιο απλή, γρήγορη και αποτελεσματική.