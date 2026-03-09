Τις ευρωπαϊκές πολιτικές επανακαθορίζουν το ρίσκο στην ελληνική αγορά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από το κανονιστικό περιβάλλον συζήτησαν σε ειδικό πάνελ στο Insurance Forum Athens Edition η Δώρα Αποστολοπούλου, Managing Director Operations, AGORA Insurance, και ο Γιάννης Σκιαδαρέσης, Area Coordinator of Disaster Resilience, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κ. Αποστολοπούλου υπογράμμισε ότι η κανονιστική συμμόρφωση είναι πλέον «μονόδρομος» για τις εταιρείες. Τόνισε ότι οι κανονισμοί της ΕΕ, όπως το IDD και το GDPR, δεν αποτελούν απλώς γραφειοκρατικά βάρη, αλλά στοιχεία που προσδίδουν εμπορική αξία. Σύμφωνα με την ίδια, μια εταιρεία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη της με συνέπεια αν δεν έχει τα συστήματά της σε τάξη. Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι ρυθμιστικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η συμμόρφωση αποτελεί κρίσιμο μέρος του due diligence, καθώς μια ελλιπής προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ναυάγιο μιας συμφωνίας ή να επηρεάσει σημαντικά το τίμημα εξαγοράς. Τέλος, εκτίμησε ότι η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε hotspot συγκέντρωσης της αγοράς, παρόμοιο με αυτό που είδαμε στην Ιταλία πριν από μία δεκαετία.

Ο κ. Σκιαδαρέσης ανέφερε ότι το κανονιστικό πλαίσιο αλλάζει ριζικά τον τομέα, μετατοπίζοντας το επίκεντρο από το μοντέλο της αποζημίωσης μετά την καταστροφή, στο μοντέλο της προετοιμασίας πριν από το γεγονός. Παρουσίασε τη νέα στρατηγική «All Hazard», η οποία απαιτεί ταυτόχρονη ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές, ανθρωπογενείς κρίσεις, ακόμη και για το ενδεχόμενο πολέμου.

Σύμφωνα με τον κ. Σκιαδαρέση, η ανθεκτικότητα απαιτεί πολυεπίπεδη διακυβέρνηση , όπου κράτος, ιδιωτικός τομέας και πολίτες συνεργάζονται στενά. Τόνισε τη σημασία των resilient metrics και των εργαλείων τεχνολογίας, όπως το AI Act, τα μοντέλα πρόβλεψης και το machine learning, που θα βοηθήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της αγοράς. Κατέληξε ότι η ασφάλιση λειτουργεί ως στρατηγικό στοιχείο ανθεκτικότητας και ότι στο μέλλον θα δούμε περισσότερα διασυνοριακά σχήματα χρηματοδότησης και μηχανισμούς risk pooling στην Ευρώπη.