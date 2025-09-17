Η Karavias Art Insurance για μια ακόμα χρονιά βρίσκεται δίπλα στον κόσμο της τέχνης και υποστηρίζει ως αποκλειστικός χορηγός ασφάλισης την Art Athina 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο 19 – 22 Σεπτεμβρίου.

Με το φετινό μήνυμα “Behind every artwork, there’s someone who protects it”, η Karavias Art Insurance αναδεικνύει την σημαντικότητα της εξειδικευμένης ασφάλισης στα έργα τέχνης, μέσω του ειδικά σχεδιασμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου.

Η συντήρηση και η προστασία για κάθε έργο τέχνης- ανεξαρτήτως είδους ή αξίας- διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης. Γι’ αυτό και η επαγγελματική καταγραφή που προσφέρει η Karavias, με την εξειδικευμένη ομάδα από πραγματογνώμονες, συντηρητές, ιστορικούς τέχνης και εργαστήρια, εγγυάται την υψηλού επιπέδου διαχείριση ζημιάς και ταυτόχρονα την υλική και αισθητική αποκατάσταση του έργου.

Η Karavias Αrt Insurance, με την πολυετή εμπειρία της στην πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε μουσεία, αίθουσες τέχνης, οργανισμούς και καλλιτέχνες, λειτουργεί ως αρωγός στη διατήρηση της κουλτούρας και του πολιτισμού μας, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες ΙD- μοναδικότητας και ταυτότητας για κάθε έργο,- παρέχοντας τεκμηρίωση και πιστοποίηση. Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το περίπτερό μας στην Art Athina 2025 και να γνωρίσετε από κοντά τις υπηρεσίες μας και τη νέα δημιουργική μας πρόταση. Karavias Art Insurance – Η προστασία πίσω από κάθε έργο τέχνης.