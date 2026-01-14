Μπορεί άραγε μια πράξη ευαισθησίας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τα μέλη της εταιρείας μας; Εάν η πράξη αυτή είναι η υιοθέτηση της Κάρμεν, μιας πανέμορφης γλυκιάς και άξια αγάπης φοραδίτσας, τότε όχι μόνο ενώνει, αλλά χαρίζει ανεπανάληπτα συναισθήματα σε όλα τα μέλη της εταιρείας.

Ο Συνεταιρισμός Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΑΝΟΡΜΟΣ, με υπερηφάνεια, χαρά, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς τους εθελοντές και όλο το δυναμικό του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) στο Μαρκόπουλο Αττικής για την σπουδαία δράση τους φιλοξενώντας κακοποιημένα και εγκαταλελειμμένα άλογα και γαϊδούρια από όλη την χώρα, τους επισκέφθηκε στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης, την Κυριακή 19/10/2025, όπου ξεναγηθήκαμε, γνωρίσαμε την Κάρμεν και φύγαμε πλουσιότεροι ως άνθρωποι και καλύτεροι ως επαγγελματίες.



Η ημέρα ολοκληρώθηκε σε χαλαρό κλίμα, με περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων, εποικοδομητικές συζητήσεις και γεύμα στην ευρύτερη περιοχή, επισφραγίζοντας μια ακόμη δημιουργική χρονιά δράσεων για το Σχήμα μας. Κατά τη διάρκεια του 2025, υλοποιήσαμε με συνέπεια και ουσία μια σειρά πρωτοβουλιών: ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο με την κοπή της πίτας μας σε διήμερη εκδρομή στους Δελφούς, τον Μάρτιο τιμήσαμε τις γυναίκες του Σχήματός μας, τον Απρίλιο πραγματοποιήσαμε το Πασχαλινό μας Γκαλά στον Ιππικό Όμιλο, τον Μάιο το Γεύμα Αγάπης και τη χορηγία μας στο εστιατόριο της κοινωφελούς οργάνωσης επανένταξης αστέγων «Σχεδία», τον Ιούνιο την 12η Εθελοντική Αιμοδοσία μας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, τον Ιούλιο την επίσκεψη και ξενάγηση στη Βουλή στο πλαίσιο της 10ης Τακτικής και 5ης Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσής μας, ενώ τον Σεπτέμβριο τιμήσαμε την Ημέρα του Ασφαλιστή και τις Προστάτιδες Αγίες μας Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, παράλληλα με τη χορηγία μας στο «Μερόπειο Ίδρυμα». Η χρονιά κορυφώθηκε με την επιτυχημένη διεξαγωγή του Επετειακού 4ου Συνεδρίου μας στις 19 Νοεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου γιορτάσαμε τα 10 χρόνια κερδοφορίας και αναπτυξιακής πορείας του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, και ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου με την πραγματοποίηση της 13ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας μας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας στον άνθρωπο και την κοινωνική προσφορά.



Για τον ΠΑΝΟΡΜΟ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά στάση ζωής. Η υιοθέτηση της Κάρμεν είναι ακόμη ένας κρίκος σε μια αλυσίδα πρωτοβουλιών που μας ενώνουν, μας εξελίσσουν και μας υπενθυμίζουν ότι η επιτυχία αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνο όταν μοιράζεται. Συνεχίζουμε, με οδηγό τον άνθρωπο, τη συνεργασία και την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.



