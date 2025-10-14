Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το ελληνικό υποκατάστημα της ARAG γιόρτασε την Παρασκευή 26/9/25 στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας την ARAG DAY του έτους 2025.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου με τον κώδικα 5→ 30 (πέντε στόχοι προς το 2030) την ίδια ημέρα, κάθε χρόνο, τα διεθνή υποκαταστήματα της ARAG SE σε 19 χώρες, όπου έχει η ARAG διεθνή παρουσία, αφιερώνουν την ημέρα αυτή σε μία δράση

κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να συμβάλλουν έτσι ώστε να συνδεθεί το όνομα της εταιρίας και το νόημα της Νομικής Προστασίας, όπως αυτή το αντιλαμβάνεται, με την διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στη δικαιοσύνη δηλ. ένα ισότιμο access to

justice για όλους.

Αρχή όλων αποτέλεσε η διαπίστωση από το Board of Directors της εταιρίας ότι η ιδρυτική πράξη σύστασης της εταιρίας από τον δικηγόρο Heinrich Fassbender το 1935 συνδέεται με τους σύγχρονους σκοπούς Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ όπου στο άρθρο 16

αναφέρεται το μέλημα για κράτος δικαίου αλλά και για την ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και όχι μόνο για τους οικονομικά ισχυρούς.

Φέτος για το ελληνικό υποκατάστημα ήταν το τρίτο ARAG DAY. Το πρώτο του έτους 2023 οι άνθρωποι της ARAG HELLAS στην κεντρική αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεσμεύτηκαν να αφιερώσουν πόρους και δυνάμεις στην διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των συνανθρώπων μας με οπτική αναπηρία.

Στο δεύτερο ARAG DAY του έτους 2024 ακολουθήσαμε την δέσμευση του πρώτου και διοργανώσαμε μία διαδικτυακή παρουσίαση προς όλους από τον τυφλό δικηγόρο κ. Βαγγέλη Αυγουλά που ως νομικός και διαχειριστής του οργανισμού ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ μας

άνοιξε πραγματικά τα μάτια για τα προβλήματα των τυφλών συνανθρώπων μας αποκαλύπτοντας δυσκολίες και προβλήματα που μας άφησαν άφωνους. Φέτος, ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση αποφασίσαμε την συνεργασία μας με τον οργανισμό «Σχολή Σκύλων Οδηγών ΛΑΡΑ» και φιλοξενήσαμε σε χώρο της Εταιρίας στην Αθήνα τους ανθρώπους της «ΛΑΡΑ», την ιδρύτρια της σχολής και τους στενούς συνεργάτες της.

Γνωρίσαμε το σκύλο – οδηγό της κας Ιωάννας και μείναμε ακόμα μια φορά άφωνοι από τις σωτήριες υπηρεσίες των σκύλων οδηγών προς τους τυφλούς, από τις ανάγκες και το κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης τους και ένα σωρό πράγματα που η κοινωνία των

αρτιμελών αγνοεί.

Ακολούθησε διαδραστικό παιχνίδι όπου με τη σφράγιση των ματιών αρτιμελών ανθρώπων ζητήθηκε η ανίχνευση και αναγνώριση συνηθισμένων αντικειμένων διά των άλλων αισθήσεων. Αντιλαμβάνεσαι έτσι για πρώτη φορά τις δυσκολίες της τυφλότητας.

Σκοπός μας είναι με τις μικρές μας δυνάμεις να ευαισθητοποιήσαμε στο θέμα της αναπηρίας έστω και ένα ακόμη συνάνθρωπό μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας.