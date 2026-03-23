Μια σημαντική διάκριση για την Mega Brokers έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην καινοτομία.

Στο πλαίσιο των Digital Finance Awards 2026 της BOUSSIAS Events, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η Mega Brokers απέσπασε το Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Digital Initiative for Brokers / Insurers» για το Megabrokers Insurance A.I. Advisor.



Το βραβείο παρέλαβαν ο Γιώργος Στάθης, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων και ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Project Manager της Mega Brokers.

Το Megabrokers Insurance A.I. Advisor αποτελεί μια καινοτόμο ψηφιακή λύση, σχεδιασμένη για να υποστηρίζει καθημερινά το έργο των συνεργατών της, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, βελτιώνοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης και ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων.



Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Mega Brokers να επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στο δίκτυό της.