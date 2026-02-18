Η MEGA Corporate Insurance ανακοινώνει τη μετεξέλιξή της σε NUVIA Insurance Brokers (NUVIA), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, αυτόνομης και ακόμη πιο δυναμικής πορείας.

Η εταιρεία, η οποία έως σήμερα λειτουργούσε στο πλαίσιο του Ομίλου Mega Brokers, εξελίσσεται πλέον σε ανεξάρτητη εταιρική οντότητα, διατηρώντας την ισχυρή της τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με εξειδίκευση στις εταιρικές ασφαλίσεις, στη διαχείριση κινδύνων και στις υπηρεσίες υγείας & ασφάλειας.



Από το 1989 μέχρι σήμερα – Μια πορεία ανάπτυξης



Όλα ξεκίνησαν το 1989 με την ίδρυση της Mega Brokers, η οποία έφερε μια νέα εποχή στην ασφαλιστική αγορά, εξελισσόμενη σε ηγετική εταιρεία στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Αξιοποιώντας τη δυναμική της, το 2019 άνοιξαν νέοι δρόμοι και στον τομέα της εταιρικής ασφάλισης μέσω της MEGA Corporate Insurance, προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και δημιουργώντας ένα ισχυρό και διαρκώς διευρυνόμενο πελατολόγιο.

Στη διάρκεια της πορείας της, η MEGA Corporate Insurance έχει καταβάλει αποζημιώσεις σημαντικού ύψους σε ευρύ φάσμα κλάδων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστου στρατηγικού συνεργάτη. Παράλληλα, έχει συνάψει συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις με διεθνή προσανατολισμό. Με σταθερή προσήλωση στην άμεση και προσωποκεντρική εξυπηρέτηση, η ομάδα της βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πελάτες της, λειτουργώντας με γνώμονα την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.



Η νέα διοικητική δομή

Στο πλαίσιο της νέας εποχής, η διοικητική δομή της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

•Σπήλιος Πετρόπουλος – Γενικός Διευθυντής

•Έμιλυ Μπραίμη – Διευθύντρια Πωλήσεων



Η διοικητική ομάδα, με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, αναλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου επέκτασης. Μια νέα ταυτότητα, το ίδιο ισχυρό υπόβαθρο. Το νέο λογότυπο της NUVIA εμπνέεται από τις λέξεις new/novus και via, εκφράζοντας μια νέα διαδρομή στο χώρο της εταιρικής ασφάλισης και την εξέλιξη της εταιρείας σε έναν σύγχρονο, στρατηγικό συνεργάτη.



Σήμερα, η εταιρεία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, δίνοντας στο όραμά της νέα μορφή και δυναμική. Nuvia. Ίδια εμπειρία. Ίδιοι άνθρωποι. Νέο όνομα. Νέες δυνατότητες.