Η Insurance Europe προειδοποίησε ότι τα σχέδια προτάσεων Επιπέδου 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Φερεγγυότητα II δεν αντικατοπτρίζουν το επίπεδο φιλοδοξίας που έχουν θέσει οι συννομοθέτες και την πολιτική δέσμευση της ίδιας της Επιτροπής για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.

Στην απάντησή της στη διαβούλευση της Επιτροπής, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία επανέλαβε την ισχυρή της υποστήριξη για ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο που προστατεύει τους ασφαλισμένους και διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, τα σχέδια τεχνικών προτάσεων δεν ανταποκρίνονται στην πολιτική φιλοδοξία σε ορισμένους τομείς και δεν θα ανταποκριθούν στις πολιτικές φιλοδοξίες της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την απελευθέρωση επειγόντως απαραίτητων επενδύσεων. Οι βασικές ανησυχίες του κλάδου περιλαμβάνουν:

Αποτυχία αντιμετώπισης της τεχνητής μεταβλητότητας: Η εσφαλμένη βαθμονόμηση της διόρθωσης κινδύνου της Προσαρμογής Μεταβλητότητας (VA) και ένα νέο, συντηρητικό και αδιαφανές μοντέλο για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αφήνουν τους ισολογισμούς των ασφαλιστών υπερβολικά ευαίσθητους στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.



Χαμένη ευκαιρία για απελευθέρωση παγιδευμένου κεφαλαίου: Οι υπερβολικά περιοριστικές προτάσεις για μακροπρόθεσμα ίδια κεφάλαια περιορίζουν την ικανότητα του τομέα να απελευθερώσει κεφάλαια για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ενώ οι προτεινόμενες βελτιώσεις στο περιθώριο κινδύνου είναι ευπρόσδεκτες, παραμένει εκτός συγχρονισμού με άλλα παγκόσμια καθεστώτα, αφήνοντας τις εταιρείες της ΕΕ σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα διεθνώς.



Επιπλέον πολυπλοκότητα και επιβάρυνση: Παρά την υποσχεθείσα απλοποίηση, χάθηκαν ευκαιρίες για να καταστούν οι εκτεταμένες απαιτήσεις Φερεγγυότητας πιο αναλογικές. Η αναθεώρηση θα φέρει μια σειρά από νέες πρόσθετες απαιτήσεις παράλληλα με σημαντικά νέα λειτουργικά βάρη.

Ο Angus Scorgie, επικεφαλής προληπτικής ρύθμισης στην Insurance Europe, δήλωσε: «Μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, τώρα είναι η ώρα η αναθεώρηση της Solvency II να υλοποιήσει την υπόσχεσή της: να συνδυάσει την προστασία των ασφαλισμένων και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη λιγότερη γραφειοκρατία για τους ασφαλιστές.

Οι τεχνικές προτάσεις της Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες της περσινής πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τις απαραίτητες αλλαγές. Χωρίς βελτιώσεις στα σχέδια προτάσεων, η αναθεώρηση δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει τη συμβολή των ευρωπαίων ασφαλιστών στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη».