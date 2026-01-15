Η NAK Insurance Brokers, μέλος του Ομίλου Ευρώπη Holdings, επέλεξε τις φετινές γιορτές να υλοποιήσει μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας το Kaloskopi Restart Project με στόχο την αναβίωση και ανάδειξη του ιστορικού χωριού της Καλοσκοπής Φωκίδας.

Αντί των καθιερωμένων εταιρικών δώρων, η εταιρεία επέλεξε να χορηγήσει τη δημιουργία μιας μικρής μονάδας βιώσιμης εκτροφής πουλερικών στην Καλοσκοπή για την παραγωγή φρέσκων, ποιοτικών και υγιεινών τοπικών προϊόντων, με σεβασμό στην ευζωία των ζώων και το φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Insurance Brokers, δήλωσε σχετικά «Για εμάς στη NAK Insurance Brokers, η επιχειρηματική επιτυχία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την κοινωνική ευθύνη και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η στήριξή μας στο Kaloskopi Restart Project δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία, αλλά μια συνειδητή επιλογή να επενδύσουμε σε δράσεις με ουσιαστικό και διαχρονικό αποτύπωμα. Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, η αναβίωση ιστορικών κοινοτήτων και ο σεβασμός στο περιβάλλον, συνιστούν αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία μας. Πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία δημιουργείται όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως ενεργά κύτταρα της κοινωνίας, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου αύριο για όλους.»