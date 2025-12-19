Σημαντική διάκριση απέσπασε η NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων στα Insurance Awards Filippos Morakis, κατακτώντας το 3ο Βραβείο στην κατηγορία «Business Development – Insurance Brokers Finalists».

Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, της στρατηγικής της προσέγγισης στον τομέα του business development, καθώς και της συνεχούς ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε με τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία. Για τον σκοπό αυτό, η εποπτεία της διεξαγωγής ανατέθηκε στη Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίστηκε μέσα από Επταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού κύρους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων ο κ. Θ. Τριαντούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, εκπροσωπώντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δέσμευση της ομάδας για καινοτομία, αποτελεσματικότητα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.

Η απονομή του βραβείου έγινε στις 15 Δεκεμβρίου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο των 31ων βραβεύσεων FMIA, παρουσία 400 συμμετεχόντων, εκπροσώπων της πολιτικής, φορέων και κορυφαίων στελεχών της ασφαλιστικής και διαμεσολαβητικής αγοράς.

Η διάκριση στα Insurance Awards Filippos Morakis επιβεβαιώνει τον ρόλο της NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων ως έναν σύγχρονο και αξιόπιστο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, που επενδύει συστηματικά στη δημιουργία αξίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες, με γνώμονα την ποιότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.