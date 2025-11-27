Περιοδεία στην περιφέρεια οργάνωσε η διοικητική ομάδα της Allianz Greece διοργανώνοντας σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και σύντομα στην Κρήτη ημερίδες ενημέρωσης των συνεργατών τους.

Του Νίκου Μωράκη

Η συγκεκριμένη ενέργεια μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς μετά από σχεδόν 2 χρόνια στο τιμόνι της Allianz, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλης Χριστίδης θέλησε να έρθει σε επαφή με τους συνεργάτες της εταιρείας – ειδικά στην περιφέρεια – προκειμένου ο ίδιος αλλά και τα στελέχη που απαρτίζουν την ομάδα πωλήσεων και υποστήριξης του δικτύου, να εξηγήσουν από κοντά τη στρατηγική που έχουν σχεδιάσει για την επόμενη τριετία όπως επίσης τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας αλλά και τα νέα εργαλεία δουλειάς που μπορούν να τους προμηθεύσουν προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, την ποιότητα στη δουλειά τους και προφανώς τα εισοδήματά τους.

Σήμερα, η Allianz, σύμφωνα με τον κ. Χριστίδη είναι η 1η Ασφαλιστική εταιρεία στους Γενικούς Κλάδους χωρίς μάλιστα να έχουν την υποστήριξη κάποιας τράπεζας μέσω bancassurance. Είναι επίσης 1η εταιρία στον κλάδο οχημάτων, η ασφαλιστική εταιρεία με το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών χωρίς μάλιστα να χάσει δίκτυο κατά την περίοδο της ενοποίησης με την Ευρωπαϊκή Πίστη όπως επίσης η ασφαλιστική εταιρεία με την καλύτερη και πιο ποιοτική προϊοντική παλέτα στην αγορά. Συνεργασίες, προϊόντα και λύσεις που δίνουν στο συνεργάτη μια υπερπληθώρα επιλογών.

Η νέα Allianz σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, Chief Insurance Officer, έχουν σκοπό να δίνει άμεσες απαντήσεις. Να βασίζεται σε ξεκάθαρες «κουβέντες» με τους συνεργάτες της όπου το «όχι», π.χ. σε κάποιο αίτημα ασφάλισης θα έχει αιτιολόγηση και δεν βασίζετε σε πολύπλοκους πολυεθνικούς κανόνες. Μια σχέση ειλικρίνειας που θα τροφοδοτείτε από στο feedback που τους δίνουν οι ίδιοι οι συνεργάτες τους. Νέα guidelines, αυτοματοποιήσεις στις εκδόσεις των συμβολαίων για να μειωθούν οι καθυστερήσεις και περισσότερο «trial and error» λογική για να εξυπηρετηθούν στο μέτρο του δυνατού οι σύγχρονες ανάγκες του δικτύου.

Από την πλευρά του, ένας εκ των Διευθυντών Πωλήσεων, Βασίλης Τουπής μίλησε για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δυνατά σημεία της Allianz στον κλάδο οχημάτων ενώ ο Λεωνίδας Γαϊτάνος ανέπτυξε τον κλάδο Ζωής & Υγείας προκειμένου να εξηγήσει σε όσους συνεργάτες δεν έχουν «πειραματιστεί» με τον συγκεκριμένο κλάδο γιατί πρέπει να το κάνουν και ποια θα είναι τα οφέλη τους. Οι ημερίδα συνεχίστηκε και με τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη της Allianz με το wrap up speech να ανήκει στον Στέφανο Μαλαχιά, Chief Commercial Officer της εταιρείας ο οποίος ανέπτυξε τη γενικότερη εμπορική στρατηγική της Allianz για την ερχόμενη τριετία βασισμένη σε ένα win win μοντέλο τόσο για τους συνεργάτες του δικτύου – όσο και για την ανάπτυξη εργασιών της εταιρείας αρκεί οι πρώτοι να «εκμεταλλευτούν» το πελατολόγιό τους προκειμένου να κάνουν το λεγόμενο cross selling.