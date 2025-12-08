Την Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής – ΣΠΑΤΕ, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησαν οι εκλογές παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου και της Νομικής Συμβούλου, κ. Μεταξά Αγάθης, όπου οι Συνάδελφοι με την ψήφο τους επέλεξαν τους Συμβούλους που θα τους εκπροσωπήσουν κατά τη νέα θητεία διοίκησης 2025 – 2027.

Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν και έξι (6) Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ΠΟΑΔ. Αναφέρονται κατά σειρά εκλογής: κκ. Μουντάκης Βασίλειος, Αναχουρλή Ελπίδα, Νικολάου Γεώργιος, Εμίρης Ηλίας, Ζόμπολας

Νικόλαος, Μεταξά Ελευθερία. Οι αναπληρωματικοί: κκ. Γκόγκα Ρουμπίνη και Φραγκούλης Κώστας.

Με βάση το ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου, ο πλειοψηφών Σύμβουλος, κ. Χατζηγεωργάκης Γεώργιος, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, συγκάλεσε όλους τους επιτυχόντες στην Συγκρότηση σε Σώμα. Οι εκλεγέντες Σύμβουλοι με απόλυτη ομοφωνία εξέλεξαν τη νέα

Διοίκηση του Συλλόγου για τη νέα θητεία 2025 – 2027, ως ακολούθως :

Πρόεδρος Δ.Σ. Χατζηγεωργάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ζόμπολας Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.- Αναχουρλή Ελπίδα (νέο Μέλος Δ.Σ.)

Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Βαγενάς Ευάγγελος

Ταμίας Δ.Σ. Εμίρης Ηλίας (νέο Μέλος Δ.Σ.)

Α’ Τακτικό Μέλος Μεταξά Ελευθερία

Β’ Τακτικό Μέλος Νικολάου Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.:

Φραγκούλης Κώστας

Γκόγκα Ρουμπίνη

Θεοδοσόπουλος Απόστολος

Τα αναπληρωματικά Μέλη (κατά σειρά εκλογής) αποφασίσθηκε ομόφωνα να συμμετέχουν σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε είχε αποφασισθεί και κατά τις προηγούμενες θητείες Δ.Σ. Ως εκ τούτου, ορίστηκαν δύο Επιτροπές , οι οποίες θα επωμιστούν με τομείς και δράσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α. Εμίρης Ηλίας (Δ.Σ.) αναλαμβάνει τον Τομέα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Επικοινωνίας.

Β. Βαγενάς Ευάγγελος (Δ.Σ.) και Φραγκούλης Κώστας (Α’ Αναπληρωματικό Μέλος) αναλαμβάνουν την Επιτροπή Υγιούς Ανταγωνισμού.

