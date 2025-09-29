Η νέα Επιτροπή Επικοινωνίας (MCC) του MDRT Ελλάδας για το 2025–2026 συγκροτήθηκε από επαγγελματίες που πιστεύουν ακράδαντα στη δύναμη του μοιράσματος της γνώσης και στη δυναμική του «μαζί». Δεν βλέπουν το MDRT απλώς ως έναν τίτλο διάκρισης, αλλά ως οικογένεια που εμπνέει, ενδυναμώνει και μεταμορφώνει τον κλάδο της ασφάλισης.



Με όρεξη και δέσμευση, η νέα MCC φέρνει μια νέα πνοή: οργανώνει έργα μοναδικά, χτίζει γέφυρες ανάμεσα στα μέλη και δημιουργεί χώρους ανταλλαγής ιδεών που μετατρέπονται σε πράξη. Όραμα όλων είναι να ξεπεράσει η Ελλάδα τα 100 ενεργά μέλη MDRT τα επόμενα χρόνια, ώστε η φωνή και η παρουσία της χώρας μας να γίνουν ακόμα πιο ισχυρές στον παγκόσμιο χάρτη του MDRT.

Τα μέλη της Επιτροπής

Κατερίνα Χαραλαμπίδου, 7yrs MDRT Member, Country Chair Greece

Με παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1997 ως ανεξάρτητη ασφαλιστική πράκτορας, η Κατερίνα είναι ιδρύτρια της wedo.insure. Έχει διακριθεί ως ομιλήτρια και συγγραφέας, με το παιδικό βιβλίο «Τόσο πολύ σε αγαπώ» να φέρνει την έννοια της ιδιωτικής ασφάλισης πιο κοντά στα παιδιά. Με πρωτοβουλίες όπως το wedo.insure Magazine και η στήλη της «Μιλώντας Ασφαλιστικά», συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση και την ανάπτυξη του κλάδου. Παράλληλα, η συμμετοχή της στην τηλεοπτική εκπομπή Action Τώρα έφερε τον ασφαλιστικό λόγο σε ένα ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας την παρουσία του κλάδου στα ΜΜΕ. Πιστεύει βαθιά ότι «το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο». Διαβάστε Επίσης Το συγκινητικό μήνυμα της Δ. Λύχρου για τον κύκλο που “κλείνει” στην ΕΕΑΕ neuraCare: Το 1ο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία “χτίζει” η Affidea

Νικόλας Γογγάκης, 5yrs MDRT Member, Local Chair South Greece

Ιδρυτής και CEO της Holistic Financial Planning, ο Νικόλας είναι Σύμβουλος Οικονομικού Σχεδιασμού με πολυετή εμπειρία στην ασφάλιση και στον οικονομικό προγραμματισμό. Από το 2010 συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς όπως η MetLife και η NN, ενώ από το 2020 ηγείται της Holistic Financial Planning, εισάγοντας στην Ελλάδα μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση οικονομικών αναγκών και στόχων. Έχει διακριθεί επανειλημμένα ως Star Agent και παραμένει σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να προσφέρει σαφήνεια, εμπιστοσύνη και προοπτική στους πελάτες του, αξιοποιώντας τεχνολογία, καινοτομία και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Πιστεύει ότι «Price is what you pay. Value is what you get.» — Warren Buffett

Νίκος Δαμάλας, 5yrs MDRT Member, Local Chair North Greece

Ο Νίκος σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά στο ΠΑ.ΠΕΙ. Ασκεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου τα τελευταία 14 χρόνια και είναι Πιστοποιημένος Financial Planner με τους τίτλους Financial Planning SQF 3 & 4 από την EFICERT. Έχει βραβευθεί από τη LIMRA International και κατέχει την ανώτατη βαθμίδα του Κορυφαίου Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Εθνική Ασφαλιστική.



Η αγάπη του για τον άνθρωπο τον οδηγεί να στηρίζει καθημερινά τους πελάτες του ώστε να χτίζουν έναν πιο ασφαλή χρηματοοικονομικά κόσμο. Για τον ίδιο, το MDRT είναι σημείο αναφοράς, ένας χώρος όπου η ομαδικότητα και η ανταλλαγή γνώσεων μάς εξελίσσει σε πολλά επίπεδα. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Εμείς στο MDRT το κάνουμε!».

Άννα Νικηφορίδου, 3yrs MDRT Member, Local Chair Thessaloniki

Με 18 χρόνια εμπειρίας ως Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, η Άννα κατέχει την ανώτατη βαθμίδα Diamond Insurance Agent στην Interamerican. Είναι απόφοιτη Λογιστικής, Πιστοποιημένη Financial Planner από την Achmea Academy και Insurable Risk Manager από την IFFAcademy. Ως Co-Founder της Greek Insurance Leaders έχει βραβευθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων με το Business Elite’s 40 under 40 και τα High Flyers 50 Global Icon Awards 2024. Έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος επιτροπών του ΕΕΘ, με σημαντική δράση στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Για την ίδια, το MDRT αποτελεί πηγή έμπνευσης και κινητήριος δύναμη για να βοηθήσει ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.

Μάκης Μάλλιος, 4yrs MDRT Member, 2yrs Court of the Table, Company Chair Allianz

Με παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο από το 2004 και σταθερή πορεία στην Allianz, ο Μάκης έχει διακριθεί με πλήθος βραβείων για τα παραγωγικά και ποιοτικά του αποτελέσματα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες. Είναι πιστοποιημένος Financial Planner από την EFICERT, κατέχει τη διάκριση του Κορυφαίου Ασφαλιστικού Πράκτορα στην Allianz και διαθέτει το πιστοποιητικό Δ’ της Τράπεζας της Ελλάδος για επενδυτικά προϊόντα Unit Linked. Έχει ταξιδέψει σε περισσότερους από 50 προορισμούς στο εξωτερικό, πιστεύοντας ότι η γνωριμία με νέους πολιτισμούς εμπλουτίζει την προσωπική και επαγγελματική του ματιά. Στη φιλοσοφία του συνοψίζει: «Για να πετύχεις το οτιδήποτε, το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να κάνεις, είναι… το πρώτο!»

Κωνσταντίνος Ζερμπαλάς, 3yrs MDRT Member, Company Chair Ethniki

Με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στη Νομική Σχολή Αθηνών, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της πολιτικής ανάλυσης, πριν στραφεί το 2015 στον κλάδο των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έκτοτε διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία, κρατώντας αδιάκοπα τον τίτλο του Κορυφαίου Συμβούλου και βραβευόμενος για την παραγωγή Ζωής επί δέκα συνεχόμενα έτη.



Το 2022 και το 2024 κατέκτησε την 1η θέση στη Διατηρησιμότητα Χαρτοφυλακίου Ζωής, ενώ το 2025 αναδείχθηκε Life Protection Ambassador της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με προσωπικό brand το σύνθημα «Make Yourself Unique», υπηρετεί καθημερινά την αποστολή του να εμπνέει, να καθοδηγεί και να προστατεύει ζωές. Πιστεύει ότι «η πραγματική κορυφή δεν είναι να φτάνεις μόνος, είναι να εμπνέεις κι άλλους να ανέβουν μαζί σου».

Δημήτρης Μαντάκος, 3yrs MDRT Member, Local Chair Attiki

Ο Δημήτρης είναι απόφοιτος Οικονομικών του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στη συνέχεια εργάστηκε για οκτώ χρόνια ως Ορκωτός Ελεγκτής σε τρεις από τις Big 4.



Η επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε στον ασφαλιστικό κλάδο, αρχικά μέσω της MetLife και σήμερα μέσω της δικής του εταιρείας, όπου δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Οικονομικού Προγραμματισμού για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Έχει διακριθεί πολλές φορές για τα παραγωγικά και ποιοτικά του αποτελέσματα, ενώ είναι ενεργό μέλος του HFPA.



Για τον Δημήτρη, το MDRT αποτελεί σημείο προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, μια κοινότητα που δίνει έμπνευση και αξία. Το μότο του είναι: «Το οικονομικό σου ταξίδι αξίζει σαφήνεια, στρατηγική και δράση».

Ράνια Μιχαλοπούλου, 3yrs MDRT Member, Company Chair NN Hellas

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων και της διοίκησης, η Ράνια εργάζεται από το 2012 στον ασφαλιστικό κλάδο ως Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική Σύμβουλος στην NN Hellas. Είναι Executive Agent, Employee Benefits Specialist και μέλος της HFPA. Διακρίνεται για την ακεραιότητα και τον ουσιαστικό τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες της. Το 2024 συμμετείχε ως ομιλήτρια στο MDRT Day Thessaloniki, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για διαρκή εξέλιξη, έμπνευση και προσφορά. Πιστεύει ότι «οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που ‘προπονούν’ τον πελάτη να ανακαλύψει τις ανάγκες του δημιουργούν σχέσεις ζωής, όχι περιστασιακές πωλήσεις» και ότι «οι στόχοι που μπορούμε να πετύχουμε δεν ξεπερνούν ποτέ τη νοοτροπία μας».

Μαρία Σεβαστάκη, 2yrs MDRT Member, Company Chair Interamerican

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Μαρία κατέχει για περισσότερα από 11 χρόνια την ανώτερη διάκριση Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Interamerican. Είναι πιστοποιημένη Financial Planner από από Achmea, Limra, Eficert και ενεργό μέλος της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος. Με τη συστηματική παρουσία της στην αρθρογραφία και στα κοινωνικά δίκτυα, επιδιώκει να χτίζει γέφυρες εμπιστοσύνης με το κοινό. Για εκείνη, κάθε πελάτης κρύβει μια μοναδική ιστορία γεμάτη όνειρα, προκλήσεις και ελπίδες, που την εμπνέουν να προσφέρει ουσιαστική συμβουλευτική. Πιστεύει ότι «η αληθινή επιτυχία μετριέται όχι από τα επαγγελματικά επιτεύγματα, αλλά από τις ζωές που καταφέρνεις να αγγίξεις».

Κλείσιμο

Η νέα MCC Ελλάδας ονειρεύεται ένα MDRT που δεν είναι απλώς ένας θεσμός, αλλά μια οικογένεια. Μια οικογένεια που μεγαλώνει μέσα από τις σχέσεις εμπιστοσύνης, την αλληλοϋποστήριξη και την αγάπη για τον άνθρωπο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν είναι οι αριθμοί ή οι τίτλοι, αλλά οι ζωές που αγγίζουμε και οι δεσμοί που δημιουργούμε — δεσμοί που μας ενώνουν για πάντα.