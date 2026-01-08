Η Nestlé προχώρησε σε εκτεταμένη ανάκληση παρτίδων βρεφικών διατροφικών προϊόντων, η οποία πλέον ξεπερνά τα όρια της Ευρώπης και αφορά χώρες στην Αφρική, την Αμερική και την Ασία, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας και ανακοινώσεις εθνικών αρχών ασφάλειας τροφίμων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικών γαλάτων των εμπορικών σημάτων SMA, BEBA, NAN και Alfamino, λόγω πιθανής επιμόλυνσης με cereulide, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά ασθενειών που να συνδέονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον 37 χώρες –ανάμεσά τους τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Κίνα, το Μεξικό και η Νότια Αφρική– έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους καταναλωτές για ενδεχόμενη μόλυνση των βρεφικών γαλάτων.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι η ανάκληση έχει προληπτικό χαρακτήρα, καθώς η τοξίνη εντοπίστηκε σε προϊόντα που προέρχονταν από την Ολλανδία. Παράλληλα, η Nestlé Αυστραλίας ανέφερε ότι οι παρτίδες που αποσύρονται στη χώρα είχαν παραχθεί στην Ελβετία, ενώ η Nestlé Κίνας ανακοίνωσε ανάκληση προϊόντων που είχαν εισαχθεί από την Ευρώπη.

Στη Νότια Αφρική, η Εθνική Επιτροπή Καταναλωτών γνωστοποίησε ότι το βρεφικό γάλα NAN που ανακαλείται παρήχθη τον Ιούνιο του 2025 και έχει διάρκεια ζωής περίπου 18 μήνες, προσθέτοντας ότι ποσότητες του ίδιου προϊόντος είχαν εξαχθεί και στη Ναμίμπια και το Εσουατίνι.

Το υπουργείο Υγείας της Αυστρίας χαρακτήρισε την ανάκληση τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Nestlé, σημειώνοντας ότι επηρεάζει περισσότερα από 800 προϊόντα από πάνω από 10 εργοστάσια, αν και εκπρόσωπος της εταιρείας δεν επιβεβαίωσε τον συγκεκριμένο αριθμό.

Η υπόθεση προσθέτει πίεση στη Nestlé και στον νέο διευθύνοντα σύμβουλό της, Philipp Navratil, ο οποίος επιχειρεί να επαναφέρει την ανάπτυξη μέσω αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων μετά από εσωτερικές διοικητικές αναταράξεις. Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το γεγονός ότι η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει περίπου 5,7% μέσα στην εβδομάδα.

Η Nestlé δήλωσε ότι έχει ελέγξει όλα τα έλαια αραχιδονικού οξέος και τα σχετικά μείγματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των ενδεχομένως επηρεαζόμενων προϊόντων, μετά τον εντοπισμό προβλήματος ποιότητας σε συστατικό από βασικό προμηθευτή. Παράλληλα, προχωρά σε αύξηση της παραγωγής και ενεργοποίηση εναλλακτικών προμηθευτών, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Πηγή: Reuters