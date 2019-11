Η Hellas Direct, για πρώτη φορά στην πλατφόρμα του Insurancemarket.gr

Η ασφαλιστική επόμενης γενιάς, Hellas Direct, ανακοίνωσε την είσοδό της στην online πλατφόρμα σύγκρισης ασφαλειών, Insurancemarket.gr . Η συνεργασία αυτή αναμένεται να φέρει πολλές αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά καθώς για πρώτη φορά η καινοτόμος και οικονομική ασφάλεια αυτοκινήτου που προσφέρει η Hellas Direct θα εμφανίζεται ανάμεσα στις προτάσεις των υπόλοιπων online ασφαλιστικών εταιριών. Έτσι, ο καταναλωτής, θα έχει πλέον μία ολοκληρωμένη εικόνα και θα μπορεί να πάρει την καλύτερη απόφαση για τις ανάγκες του.

Οι δύο εταιρίες έχουν παράλληλες πορείες. Εμφανίστηκαν και οι δύο το 2012 ως startups, προτείνοντας καθεμία το δικό της πρωτοποριακό μοντέλο στην απαρχαιωμένη, τότε, ασφαλιστική αγορά της χώρας: η Hellas Direct με ένα αμιγώς online και direct προϊόν ασφάλειας αυτοκινήτου, στα πρότυπα των πλέον καινοτόμων εταιριών του κόσμου, και το Insurancemarket με μία πρωτοποριακή πλατφόρμα σύγκρισης ασφαλιστικών υπηρεσιών που γρήγορα ξεχώρισε ανάμεσα στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Και τώρα, 7 χρόνια μετά, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους, για να προωθήσουν τα προϊόντα της Hellas Direct σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές.

Η Hellas Direct από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, πρεσβεύει και επιδιώκει τη διαφάνεια, την αμεσότητα και την άριστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Αντλεί έμπνευση από το λειτουργικό μοντέλο της Amazon και αξιοποιεί την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για κάνει την ασφάλεια χρήσιμη και εύκολη για τον καταναλωτή. Είναι η πρώτη εταιρία που έφερε την ασφάλεια με ακρίβεια ημέρας, καταργώντας το μοντέλο 6μηνων και ετήσιων συμβολαίων. Και η μοναδική ασφαλιστική που σε περίπτωση ατυχήματος, αναλαμβάνει η ίδια από την αρχή την εξυπηρέτηση, με μία ομάδα που λειτουργεί 24/7 μέσα στην εταιρία, κάτι που της επιτρέπει να αποζημιώνει το 50% των ζημιών της σε 1 μόλις ημέρα.

Έχει την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, όπως η Portag3 Ventures, ο IFC (Παγκόσμια Τράπεζα), η Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O’Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει €23,8 εκατ. σε κεφάλαια. Πρόσφατα διακρίθηκε ως μία από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2019, από τους Financial Times. Και την ίδια χρονιά βραβεύτηκε για δεύτερη φορά ως Best Workplace από το Great Places to Work.

Το Insurancemarket είναι μία εταιρία τεχνολογίας, που βασίζεται στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων και επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη. Όραμά της είναι να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του καταναλωτή στην σύγκριση και επιλογή της καλύτερης ασφαλιστικής λύσης. Μέσα από την πλατφόρμα της, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες ώστε να βρουν το προϊόν που τους συμφέρει οικονομικά και ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Μεγάλη προτεραιότητα της εταιρίας είναι η κορυφαία εξυπηρέτηση του πελάτη της, κάτι που αποτυπώνεται και στους δείκτες αξιολόγησης της. Το 94% των πελατών της δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση του Insurancemarket ενώ το 91% αγοράζει ξανά και ξανά.

Επιπλέον, η εγγύηση χαμηλότερης τιμής, οι γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες και η αντικειμενική σύγκριση της είναι βασικοί λόγοι που το μερίδιό της στην αγορά φτάνει έως και το 95%, με 1 στις 3 online ασφαλίσεις να γίνονται μέσα από την πλατφόρμα της και με πάνω από 1.000.000 νέους χρήστες κάθε χρόνο. Το 2018 βραβεύτηκε με το Gold Award στην κατηγορία “Best in Finance Services & Insurance” από τα βραβεία e-volution Awards.

«Με το Insurancemarket μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: μία ασφαλιστική αγορά που λειτουργεί με διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και να προωθήσουμε μαζί προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου που ταιριάζουν στον καταναλωτή της σύγχρονης εποχής», τόνισε ο Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct.

«Έχουμε το ίδιο DNA! Αγαπάμε την τεχνολογία και τις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει και έχουμε έναν στόχο: να αλλάξουμε την ασφαλιστική αγορά. Η συνεργασία μας δε θα μπορούσε να ξεκινήσει σε καλύτερο χρόνο. Στην Hellas Direct είμαστε σε μία φάση όπου επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και ενισχύουμε τη θέση μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή», συμπλήρωσε ο Αιμίλιος Μάρκου, συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την Hellas Direct, καθώς είναι ένας σύμμαχος στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση, με απόλυτη διαφάνεια. Ταιριάζουμε απόλυτα καθώς έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, βασιζόμαστε στην τεχνολογία και επιδιώκουμε την καινοτομία και την αλλαγή, συνέχεια.», τόνισε ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, CEO και συνιδρυτής της Insurancemarket.gr. \

Σύμφωνα με τον Μανώλη Μαρσέλλο, Co-Founder και Γενικό Διευθυντή του Insurancemarket «Θέλουμε οι συνεργασίες μας να είναι με εταιρείες που δίνουν την ίδια προτεραιότητα και υψηλή αγοραστική εμπειρία στον πελάτη τους όπως εμείς. Η αγάπη προς τον πελάτη είναι η ραχοκοκαλιά όλων μας των αποφάσεων. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι με την νέα αυτή συνεργασία, καθώς είναι κάτι που ο χρήστης μας το ζητούσε και σίγουρα θα επωφεληθεί.»