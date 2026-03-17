Σε μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στους συνεργάτες και τους πελάτες της, η NUVIA Insurance Brokers πραγματοποίησε εκδήλωση την Τετάρτη, 11 Μαρτίου στο Balthazar Penthouse στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τη νέα εποχή της εταιρείας και ενισχύοντας τους δεσμούς της με τους πελάτες της και την αγορά.



Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την εταιρεία να συναντήσει από κοντά συνεργάτες και πελάτες, να μοιραστεί το όραμά της για το μέλλον και να αναδείξει τη δυναμική της νέας της ταυτότητας. Σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.



Στο πλαίσιο της νέας αυτής φάσης, η εταιρεία προχωρά και σε οργανωτική αναδιάρθρωση, καθώς πρόκειται να μετατραπεί από ΙΚΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενισχύοντας τη θεσμική και επιχειρησιακή της παρουσία στον κλάδο.



Την έναρξη των σύντομων ομιλιών έκανε ο κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, πραγματοποιώντας μια σύντομη αναδρομή στη διαδρομή που οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη της εταιρείας. Αναφέρθηκε στις διαφορετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που προηγήθηκαν, μέχρι τη στιγμή που ο ασφαλιστικός κλάδος αναδείχθηκε ως το πεδίο στο οποίο μπορούσε να αναπτυχθεί ένας οργανισμός με σταθερές βάσεις, ξεκάθαρη στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Σπήλιος Πετρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της NUVIA, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που έχει αναπτυχθεί με τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία επενδύει στη μακροχρόνια συνεργασία και στην ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των επιχειρηματικών πελατών. Τις σύντομες τοποθετήσεις ολοκλήρωσε η κα Έμιλυ Μπραΐμη, Διευθύντρια Πωλήσεων, η οποία παρουσίασε το πλάνο ανάπτυξης των πωλήσεων για τα επόμενα χρόνια, το οποίο στηρίζεται στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον τομέα των επιχειρηματικών ασφαλίσεων.



Η βραδιά συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα, με μουσική, εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές και ποτά, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία για χαλαρή συζήτηση και ουσιαστική δικτύωση σε έναν ξεχωριστό χώρο στο κέντρο της Αθήνας. Με σταθερό προσανατολισμό στη συνεργασία, την καινοτομία και την ποιοτική εξυπηρέτηση, η NUVIA συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ισχυρών και διαχρονικών σχέσεων με τους συνεργάτες και τους πελάτες της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για το μέλλον.