Η αξιολόγηση κίνδυνου και η εκτίμηση των προς ασφάλιση κεφαλαίων είναι δυο πολύ σημαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την σύναψη ενός ασφαλιστήριου στις ασφαλίσεις περιουσίας και απώλειας κερδών μεγάλων βιομηχανικών / εμπορικών κίνδυνων.

Ίναχος Παππάς, συνιδρυτής εταιρείας VICE -VERSA (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Η αξιολόγηση κινδύνων (pre-riskSurvey) διενεργείται ώστε να αναγνωριστούν σωστά οι κίνδυνοι που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της κάθε επιχειρηματικής μονάδας , να καθοριστεί το επίπεδο κινδύνου, να αξιολογηθούν οι προληπτικές και προστατευτικές εγκαταστάσεις ,και να προταθούν επιπλέον συστήματα αποφυγής η ελαχιστοποίησης ζημιών. Με εφαρμογή ενός pre-risk Survey εξασφαλίζεται μια δίκαιη τιμολόγηση ,και συμβάλει στην πρόληψη και μείωση πραγματικών κινδύνων.

Η εκτίμηση ασφαλισμένων Κεφαλαίων (Valuation), είναι η διαδικασία καθορισμού ,των πραγματικών προς ασφάλιση ποσών για το σύνολο των περιουσιακών κεφαλαίων (κτίρια ,μηχανολογικός εξοπλισμός ,και λοιπός εξοπλισμός ) , αλλά και για την ασφάλισή απώλειας κερδών. Η εκτίμηση κεφαλαίων εξασφαλίζει την ορθότητα των προς ασφάλισή κεφαλαίων έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανή υπασφαλιση και να διασφαλισθεί ότι σε περίπτωση ζημίας , η αποζημίωση θα αντανακλά την πραγματική αξία των ζημιωθέντων .

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εκτίμηση ασφαλισμένων κεφαλαίων της απώλειας κερδών τόσο σε επίπεδο κεφαλαίων, αλλά και στο επίπεδο της περιόδου αποζημίωσης (indemnityperiod), η οποία διαφέρει ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα , την δυνατότητα αντικατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού εντός της περιόδου αποζημίωσης , την δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικού χώρου μέχρι την αποκατάσταση του ζημιωθέντος κτιρίου και αρκετές άλλες ιδιαιτερότητες. Είναι πολύ σημαντικο να ορισθεί σωστά τόσο το προς ασφάλιση κεφάλαιο ,όσο και η περιοδος αποζημίωσης ώστε να αποφευχθεί λανθασμένη επιλογή μικρής περιόδου που θα οδηγήσει σε ανεπαρκή κάλυψη αν απαιτηθεί περισσότερος χρόνος . Δεν πρόκειται για μια απλή αποτίμηση , αλλά οικονομική μελέτη που απαιτεί συνεργασία της οικονομικής διεύθυνσης του ασφαλισμένου και του σύμβουλου και απαιτεί ακρίβεια και σαφήνεια .

Ως σύμβουλοι ασφαλισμένων για ζημίες που αφορούν κινδύνους που καλύπτονται από τα προγράμματα ασφάλισης , ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με προβλήματα υπασφαλισης η ανεπάρκειας κεφαλαίων , ακριβώς γιατί δεν είχε γίνει πριν την ασφάλιση , η κατά την ανανέωση μια εκτίμηση αξίων , που θα οδηγεί στην σωστή κατάρτιση των κεφαλαίων με βάση την αποτίμηση ζημίας που έχει συμφωνηθεί αναμεσά στα δυο μέρη (πελάτη και ασφαλιστική εταιρεία .

Παροτρύνουμε τους πελάτες να κάνουν valuation reports σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει μια σταθερά στα ασφαλισμένα κεφάλαια και αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση επέλευσης ζημίας.