Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Δομικών Καρδιοπαθειών, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 9 Ιανουαρίου 2026, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρως εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής και κατόπιν επίσημης αδειοδότησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Το νέο Τμήμα αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα της Κλινικής προς την παροχή εξειδικευμένων, υψηλού επιπέδου καρδιολογικών υπηρεσιών, εφάμιλλων των κορυφαίων διεθνών κέντρων, με έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και στη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών.

Σημαντικό ορόσημο για το Τμήμα, αποτελεί η πρώτη επιτυχής επέμβαση, σε ασθενή 92 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στις 9 Ιανουαρίου 2026. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκεαπό τους Επεμβατικούς Καρδιολόγους Δρ. Γιώργο Κατσιμαγκλή και Δρ. Αντώνη Μαστροκωστόπουλο, ειδικά πιστοποιημένους από το Υπουργείο Υγείας για την εκτέλεση επεμβάσεων δομικών καρδιοπαθειών, με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και μετά από μόλις τρεις ημέρες νοσηλείας, η ασθενής έλαβε εξιτήριο στις 12 Ιανουαρίου 2026, σε άριστη κλινική κατάσταση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων, ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων ακόμη και σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας.

Στην επέμβαση συμμετείχαν οΔρ. Βασίλειος Κυριακόπουλος, Aναισθησιολόγος ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και η Καρδιολόγος κα Ευαγγελία Χριστοφοράτου, MD, PhD, Διευθύντρια Τμήματος Υπερηχοκαρδιογραφίας και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Βηματοδοτικού – Απινιδωτικού Κέντρου ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, ενώ υπήρχε ταυτόχρονη καρδιοχειρουργική κάλυψη από τους Δρ. Ιωάννη Χλωρογιάννη, MD, PhD, Καρδιοχειρουργό, Συντονιστή Διευθυντή Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Δρ. Γεώργιο Αναστασιάδη,Καρδιοχειρουργό, Επιμελητή Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και αγγειοχειρουργική κάλυψη από τον Δρ. Αντώνιο Παπαγεωργίου, Αγγειοχειρουργό, Διευθυντή Β’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Υπεύθυνο Αγγειοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων. Η ασθενής παρέμεινε για 24 ώρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις υπόλοιπες 2 ημέρες στην κλινική. Πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά του εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού και των τεχνολόγων του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της ΜΕΘ και του τμήματος νοσηλείας.

Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του:

να προσφέρει καινοτόμες, ασφαλείς και εξατομικευμένες ιατρικές λύσεις, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του.