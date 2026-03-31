Η πρώτη κοπή πίτας του MDRT στην Ελλάδα ήταν γεμάτη χαμόγελα, ενέργεια και μια αίσθηση αυθεντικής σύνδεσης που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις.

Για πρώτη φορά, η κοινότητα του MDRT Hellas συναντήθηκε σε ένα διαφορετικό, πιο ανεπίσημο και γιορτινό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι το MDRT δεν είναι μόνο γνώση και εξέλιξη, αλλά και άνθρωποι, σχέσεις και στιγμές που μένουν.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Closer Bar, στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη αξία έδωσε και η παρουσία μελών από όλη την Ελλάδα, που ταξίδεψαν για να είναι μέρος αυτής της πρώτης συνάντησης — από τα Τρίκαλα, τη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα — επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή της κοινότητας.

Η βραδιά κύλησε με έντονο κέφι και εξαιρετική διάθεση, με τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο experience φιλοξενίας, με εκλεκτό φαγητό από τον σεφ Μαμαλάκη, open bar και μια ατμόσφαιρα που παρέσυρε όλους σε μια αληθινή γιορτή.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η κοπή της πίτας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Πρόεδρο Κατερίνα Χαραλαμπίδου μαζί με την Επιτροπή Επικοινωνίας, ακολουθούμενη από την κλήρωση των δώρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν δώρα, διαφορετικής αξίας — από 50€ έως 490€ — προσφορά εταιρειών που στήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας εμπειρίας υψηλού επιπέδου.

Με την άφιξή τους, όλοι οι καλεσμένοι παραλάμβαναν signature MDRT δώρα, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο μιας προσεγμένης και ζεστής φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλες οι δράσεις της ομάδας επικοινωνίας MDRT (MCC MDRT) , αλλά και η συγκεκριμένη εκδήλωση, βασίστηκαν σε τρεις πυλώνες: όραμα, επιμονή και θέληση, και τη δύναμη να ζητάμε βοήθεια.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο της βραδιάς ήταν το συναίσθημα: η χαρά της συνάντησης, η ενέργεια της ομάδας και η κοινή αίσθηση ότι αυτή η κοινότητα συνεχίζει να δυναμώνει.

Screenshot

Όλοι αποχώρησαν με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιες στιγμές είναι που ενισχύουν τους δεσμούς και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στο «μαζί».

Screenshot

Γιατί στο MDRT Hellas, κάθε συνάντηση είναι κάτι περισσότερο από ένα event — είναι μια υπενθύμιση ότι

#TogetherWeGoFurther