Σημαντική διεθνή διάκριση για τη Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων αποτελεί η συμμετοχή της στην EMEA Task Force Committee του MDRT Centre for Field Leadership. Η Σοφία Σικοτάκη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μόλις έξι μέλη παγκοσμίως που επιλέχθηκαν για τη στελέχωση της επιτροπής, έχοντας παράλληλα την τιμή να αποτελεί τον αποκλειστικό εκπρόσωπο της Ελλάδας στην περιοχή EMEA (Europe, Middle East & Africa).

Το MDRT Centre for Field Leadership αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό αναφοράς που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, την καινοτομία και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου παγκοσμίως. Μέσω ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεθνών επιτροπών, το Centre διαμορφώνει τα πρότυπα ηγεσίας του αύριο.

Μέσα από τη συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ηγέτες του κλάδου, η Σοφία Σικοτάκη θα συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση δράσεων και πολιτικών που ενισχύουν την επαγγελματική αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η παρουσία της Ελλάδας σε ένα τόσο υψηλού κύρους διεθνές όργανο επιβεβαιώνει τη δυναμική, την τεχνογνωσία και το επαγγελματικό επίπεδο των Ελλήνων στελεχών στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό χώρο.

Μιλώντας σχετικά η Σοφία Σικοτάκη ανέφερε: «Η ευθύνη είναι μεγάλη και η τιμή ακόμη μεγαλύτερη. Δεσμεύομαι να συμβάλλω ουσιαστικά στο έργο της επιτροπής, προωθώντας την αριστεία, τη συνεργασία και τη συνεχή εξέλιξη στον κλάδο μας. Το ταξίδι αυτό ξεκινά με μεγάλο ενθουσιασμό, αίσθημα ευθύνης και ειλικρινή ευγνωμοσύνη»