Η ημερίδα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τα νέα πρόστιμα και ποινές, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας διοργανώνει το ΕΕΑ τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00.

Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες οδηγούς, επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών, υποψήφιους οδηγούς καθώς και όλους τους επαγγελματίες που έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την κοινωνία της κυκλοφορίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης καθώς και μέσω zoom. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας ΕΔΩ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλυθούν είναι «Η Σχέση ΚΟΚ – Ασφαλιστικής κάλυψης: Πώς επηρεάζονται αποζημιώσεις και συμβόλαια», για την οποία θα μιλήσει εκπροσωπώντας την ΕΑΕΕ ο κ. Παναγιώτης Κούβαλης.

Θα μιλήσουν ακόμη εκπρόσωπος της Τροχαίας Αθηνών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και νομικός με εξειδίκευση σε τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις ΚΟΚ.