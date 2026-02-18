Η ρινική αναπνοή αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία για τη φυσιολογια του αναπνευστικού συστήματος. Η μύτη ρυθμίζει την ροή του αέρα,φιλτράρει τα σωματίδια που εισπνέουμε ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού. Όταν η δίοδος του αέρα παρεμποδίζεται, επηρεάζεται όχι μόνο η αναπνοή, αλλά και η ποιότητα του ύπνου, η άσκηση και η καθημερινή λειτουργία του οργανισμού.



Δρ. Μαρία Μανωλαράκη, Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων ( Ασφαλιστικό Marketing, Γενάρης 2026)

Η σημασία της καλής ρινικής αναπνοής:

Πέρα από τη βασική της λειτουργία, η μύτη είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο το οποίο συμμετέχει στην άμυνα του οργανισμού. Ο ρινικός βλεννογόνος υγραίνει και θερμαίνει τον εισπνεόμενο αέρα, προστατεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους πνεύμονες από ερεθιστικούς παράγοντες. Παράλληλα, οι κροσσοί του ρινικού βλεννογόνου συγκρατούν μικροσωματίδια, μειώνοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων. Όταν αναπνέουμε σωστά από τη μύτη, κοιμόμαστε καλύτερα, μειώνεται το ροχαλητό, η ξηροστομία και οι άπνοιες. Η επαρκής οξυγόνωση βελτιώνει τη συγκέντρωση, την ενέργεια και τη σωματική αντοχή, ενώ η χρόνια δυσκολία στη ρινική αναπνοή μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, πονοκεφάλους και συχνές φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού.

Πότε ευθύνεται το ρινικό διάφραγμα;

Ένα από τα συχνότερα αίτια μόνιμης δυσχέρειας στην αναπνοή είναι η σκολίωση ρινικού διαφράγματος, δηλαδή η απόκλισή του από τη μέση γραμμή που στενεύει τη ρινική κοιλότητα. Η σκολίωση μπορεί να είναι συγγενής ή αποτέλεσμα τραυματισμού και συχνά συνοδεύεται από υπερτροφία των ρινικών κογχών.

Τα συμπτώματα που υποδεικνύουν σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα περιλαμβάνουν χρόνια ρινική συμφόρηση, ροχαλητό, δυσκολία στον ύπνο, μειωμένη όσφρηση και έντονο αίσθημα ότι «η μύτη δεν ανοίγει ποτέ». Σε αυτές τις περιπτώσεις, φάρμακα όπως ρινικά σπρέι μπορεί να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν επιλύουν το ανατομικό πρόβλημα.

Ο ρόλος της διαφραγματοπλαστικής:

Η διαφραγματοπλαστική αποτελεί τη βασική χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής όταν το διάφραγμα είναι στραβό. Στόχος της είναι η ευθυγράμμιση του διαφράγματος και άρα η ελεύθερη ροή του αέρα.

Η τεχνική που ακολουθείται στις μέρες μας ελαχιστοποιεί τον πόνο και την ταλαιπωρία του ασθενή ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη γρήγορη ανάρρωση. Πολλοί ασθενείς επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους άμεσα — σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την επόμενη ημέρα.

Η ρινοπλαστική: αποκατάσταση λειτουργίας και αισθητικής:

Όταν η ανατομική δυσκολία συνδυάζεται με αισθητική δυσαρέσκεια, η ρινοπλαστική προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση. Η επέμβαση εστιάζει στη διόρθωση του διαφράγματος και των κογχών, καθώς και στην αναδιαμόρφωση του σχήματος και της αρμονίας της μύτης.

Σκοπός της δεν είναι μόνο η βελτίωση της αισθητικής, αλλά και της λειτουργικότητας της μύτης στην καθημερινότητα.

Επένδυση στην ποιότητα ζωής:

Η χρόνια δυσκολία στη ρινική αναπνοή μπορεί να ταλαιπωρεί για χρόνια τους ασθενείς. Η ελεύθερη αναπνοή μπορεί να γίνει πραγματικότητα με τη βοήθεια της σύγχρονης χειρουργικής, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.