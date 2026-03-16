Η Στέλλα Ζουλινάκη, Founder της Feel Safe Insurance, επιχειρηματίας και δημιουργός του εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού Safe Deal, συμμετείχε ως κριτής στο Change Makers Challenge 2026, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τη δύναμη της νέας γενιάς να σκέφτεται δημιουργικά, να συνεργάζεται και να σχεδιάζει λύσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το Change Makers Challenge 2026, powered by Positive 4U, με θέμα “Sustainable Living”, αποτέλεσε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία, όπου περισσότεροι από 300 μαθητές από Κέντρα Ξένων Γλωσσών όλης της Ελλάδας απέδειξαν στην πράξη ότι το μέλλον δεν το περιμένουμε — το δημιουργούμε.

Για τέσσερις μήνες, οι μαθητές εργάστηκαν με βάση τις αρχές του design thinking, εντόπισαν πραγματικά προβλήματα, καλλιέργησαν ενσυναίσθηση, συνεργάστηκαν, σχεδίασαν ιδέες και παρουσίασαν πρωτότυπες προτάσεις με μακέτες, με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μιλώντας στα αγγλικά μπροστά σε κοινό, γονείς και κριτική επιτροπή. Η διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η σύγχρονη εκπαίδευση μπορεί να είναι ζωντανή, ουσιαστική και βαθιά συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η παρουσία της Στέλλας Ζουλινάκη ως μέλος της κριτικής επιτροπής αλλά στη συγκεκριμένη δράση συνδέεται απόλυτα με τις αξίες που υπηρετεί μέσα από την επαγγελματική και δημιουργική της πορεία: την ενδυνάμωση των νέων, την καλλιέργεια υπευθυνότητας, τη διάδοση της ασφαλιστικής συνείδησης και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής παιδείας σε παιδιά, εφήβους και γονείς.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η ίδια έχει ήδη αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή το Safe Deal, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο με στόχο να φέρει τη χρηματοοικονομική και ασφαλιστική εκπαίδευση πιο κοντά στους νέους με τρόπο βιωματικό, διαδραστικό και δημιουργικό. Το Safe Deal έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδρομή του σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, επιβεβαιώνοντας ότι οι νέοι αναζητούν ουσιαστική γνώση, δράση και συμμετοχή.Επίσης οι νικητές έλαβα και ως δώρο το επιτραπέζιο παιχνιδι Safe Deal Powered by Feel Safe Insurance.

Όπως αναδεικνύει και η εμπειρία από το ChangeMakers Challenge 2026, η νέα γενιά δεν αρκείται σε παθητικούς ρόλους. Διψά για εργαλεία, ιδέες και ευκαιρίες που την βοηθούν να κατανοήσει τον κόσμο, να πάρει πρωτοβουλίες και να εξελιχθεί σε υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες. Σε αυτή ακριβώς τη βάση, η χρηματοοικονομική και ασφαλιστική παιδεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ουσιαστική επένδυση για το μέλλον.

Η συμμετοχή της Στέλλας Ζουλινάκη στο συγκεκριμένο event αντανακλά τη σταθερή της προσήλωση σε δράσεις με έντονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ESG πρόσημο, που προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση, τη γνώση και τη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης κουλτούρας γύρω από την ασφάλιση και την προσωπική ευθύνη. Παράλληλα, το ευρύτερο δημιουργικό της έργο — μέσα από το Safe Deal, αλλά και μέσα από podcast και vidcast δράσεις — υπηρετεί έναν κοινό στόχο: να ανοίξει έναν σύγχρονο, κατανοητό και ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τις νεότερες ηλικίες.

Η ίδια δήλωσε:

«Η συμμετοχή μου στο ChangeMakers Challenge 2026 ήταν μια εμπειρία απόλυτης ταύτισης αξιών. Βλέποντας παιδιά και εφήβους να δημιουργούν, να παρουσιάζουν, να τολμούν και να σκέφτονται λύσεις για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, επιβεβαιώνεται ότι η νέα γενιά έχει τεράστια δύναμη, αρκεί να της δοθούν τα σωστά ερεθίσματα και τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε και μέσα από το Safe Deal: να καλλιεργήσουμε χρηματοοικονομική και ασφαλιστική παιδεία με έναν τρόπο ζωντανό, συμμετοχικό και ουσιαστικό, που εμπνέει νέους και γονείς να δουν διαφορετικά τη γνώση, την πρόληψη και την ευθύνη».

Το ChangeMakers Challenge 2026 απέδειξε ότι όταν εκπαίδευση, αξίες, δημιουργικότητα και συνεργασία συναντώνται, το αποτέλεσμα μπορεί να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Και αυτή ακριβώς είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία: περισσότερες συνέργειες που ενισχύουν τους νέους, καλλιεργούν δεξιότητες ζωής και ενδυναμώνουν μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας, βιωσιμότητας και πρόληψης.

Στο τέλος, η Στέλλα Ζουλινάκη επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά την κυρία Μαλλίδου Δέσποινα για την τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση με τόσο ουσιαστικό αποτύπωμα για τη νέα γενιά και το μέλλον της εκπαίδευσης.