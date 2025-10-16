Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της S&P Global Ratings, η Swiss Re αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος αντασφαλιστής στον κόσμο για το 2025, ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς αντιπάλους της.

Η ετήσια κατάταξη των «Top 40 Global Reinsurers in 2025» αποκαλύπτει μια σκληρή μάχη κορυφής, με την ελβετική εταιρεία να κατακτά την πρώτη θέση, ακολουθούμενη στενά από τη Munich Re και την Hannover Re.

Η Berkshire Hathaway Insurance Group καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ενώ η Lloyd’s βρίσκεται στην πέμπτη και η SCOR στην έκτη.

Για την κατάρτιση της λίστας, η S&P αντιμετώπισε την πρόκληση της σύγκρισης μεταξύ εταιρειών που χρησιμοποιούν διαφορετικά λογιστικά πρότυπα: τα GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) και τα νέα IFRS 17. Ως βασική μέτρηση χρησιμοποιήθηκαν τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (GPW) για τις δραστηριότητες καθαρής αντασφάλισης.

Για τους αντασφαλιστές που αναφέρουν στοιχεία βάσει IFRS 17 και δεν δημοσιεύουν τα GPW, η S&P προχώρησε σε εκτίμηση των GPW καθαρής αντασφάλισης και προσέθεσε τα ακαθάριστα ασφαλιστικά έσοδα από αντασφάλιση.