Η Syndea ήταν και φέτος περήφανος χορηγός του αγώνα «ΕΕΑ Athens Run 2025», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Πεδίον του Άρεως, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Ο αγώνας, που διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας του, περιλάμβανε διαδρομές 3 και 6 χιλιομέτρων, καθώς και 1 χιλιομέτρου για παιδιά.



Ήταν ανοιχτός σε όλους – δρομείς, μαθητές, αθλητές, νέους αλλά και μεγαλύτερους – αποδεικνύοντας ότι η άσκηση και η χαρά της συμμετοχής δεν έχουν ηλικία.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Syndea “έτρεξε” δίπλα στο ΕΕΑ, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό μας.

Με τη χορηγία αυτή, η Syndea ενθάρρυνε όλους και όλες να συμμετάσχουν και να απολαύσουν μια μέρα αφιερωμένη στην κίνηση, την ελευθερία και τη χαρά της συμμετοχής. Στον αγώνα έδωσαν το παρών αρκετά στελέχη της εταιρείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα ομαδικότητας που τη χαρακτηρίζει.