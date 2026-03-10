Η Syndea, η μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη χορηγική της υποστήριξη στη δράση «A Wall that isn’t one: η μεσογειακή ξερολιθιά ως τόπος συνάντησης».

To «A Wall That Isn’t One» είναι μια συμμετοχική εγκατάσταση των αρχιτεκτόνων Κλέλιας Σίσκα και Αρσένιου Ζαχαριάδη, με έδρα την Αθήνα και το Λος Άντζελες, η οποία επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 3.200 διεθνείς συμμετοχές για να παρουσιαστεί στη Malta Biennale Art 2026 (11 Μαρτίου – 29 Μαΐου) υπό την αιγίδα της UNESCO. Το έργο επανερμηνεύει τις μεσογειακές μορφές της ξερολιθιάς, μετατρέποντας τα γραμμικά όρια διαχωρισμού σε τόπο συνάντησης, σχεδιασμένου με τη μορφή ενός μεγάλου κυκλικού τραπεζιού.

Η συμμετοχή της Syndea σε αυτή την πρωτοβουλία εκφράζει έμπρακτα τη φιλοσοφία της. Με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου και των τοπικών κοινοτήτων, η Syndea προσεγγίζει την ξερολιθιά όχι μόνο ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ως ένα διαχρονικό σύμβολο βιώσιμης ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και συλλογικής προσπάθειας.

Όπως η ξερολιθιά στέκεται μέσα στον χρόνο χάρη στη σωστή τοποθέτηση κάθε πέτρας, χωρίς συνδετικό υλικό, αλλά με τη γνώση, την επιδεξιότητα και τον σεβασμό των μαστόρων προς τη γη και τα υλικά της, έτσι και η Syndea οικοδομεί τη δική της δύναμη πάνω στις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης. Κάθε μέλος, κάθε συνεργάτης και κάθε ασφαλισμένος αποτελεί έναν πολύτιμο «λίθο» που συμβάλλει στη συνοχή και τη σταθερότητα ενός ισχυρού κοινωνικού συνόλου.

Εξάλλου η ξερολιθιά, που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία των ανθρώπων της υπαίθρου κυρίως των Κυκλάδων, για να συγκρατεί και να στηρίζει το έδαφος, και να το προστατεύει από τη διάβρωση, είναι μια πρωτογενής μορφή «ασφάλισης» του τόπου. Για τη Syndea είναι σημαντική η θωράκιση του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία και η υποστήριξη της βιοποικιλότητας, καθώς αναγνωρίζει τη σημασία τους στη συνέχιση της ίδιας της ζωής, αλλά και τις απειλές που αυτές υφίστανται από την κλιματική αλλαγή.

Με αυτή τη φιλοσοφία η Syndea στηρίζει τη δράση για την ξερολιθιά που γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη εποχή και ταυτόχρονα στηρίζει τους δημιουργούς και τους τεχνίτες, αποδεικνύοντας ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η προστασία είναι οι πυλώνες του κοινού μας μέλλοντος.