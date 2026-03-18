Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς. Η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, η κλιματική κρίση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι δημογραφικές μεταβολές επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και επαναπροσδιορίζουν τις ανάγκες τους από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην καρδιά αυτής της πραγματικότητας, η ασφάλεια παύει να είναι μόνο προϊόν. Μετατρέπεται σε εμπειρία, εξατομικευμένη, αξιόπιστη και άμεσα συνδεδεμένη με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Κυριακάκης Λευτέρης, Strategy Leader, Interamerican (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Στον Όμιλο Interamerican, η στρατηγική μας κοιτά μπροστά. Η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά καθοριστικό εργαλείο για τη δημιουργία αξίας: ενισχύει την εμπειρία των πελατών, υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και βελτιώνει την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέους δρόμους στην ασφάλιση, επιτρέποντας ακριβέστερη και πιο δίκαιη τιμολόγηση, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και δίνοντας στους ανθρώπους μας τη δυνατότητα να εστιάσουν εκεί που η τεχνολογία δεν μπορεί – στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στις ανθρώπινες σχέσεις και στη φροντίδα των πελατών όταν πραγματικά τη χρειάζονται.

Το όραμά μας για την επόμενη πενταετία είναι η Interamerican να γίνει ένας πλήρως ψηφιοποιημένος και πελατοκεντρικός οργανισμός, όπου κάθε διαδικασία και κάθε απόφαση αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της AI για να δημιουργεί αξία για πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους.

Παράλληλα, ενδυναμώνουμε ουσιαστικά τη στρατηγική μας εξωστρέφεια. Αφού κερδίσαμε το στοίχημα στην Κύπρο, προχωρήσαμε στο επόμενο αποφασιστικό βήμα με την είσοδο της Anytime στην αγορά της Ρουμανίας. Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τον περιφερειακό μας ρόλο και αναβαθμίζει τη θέση μας ως στρατηγικό πυλώνα της μητρικής μας –του Ομίλου Achmea– στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας προς όφελος των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Η βιωσιμότητα παραμένει βασική στρατηγική προτεραιότητα. Η Interamerican ενσωματώνει τα κριτήρια ESG σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη συνδυάζεται με κοινωνική υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, πρωτοβουλίες όπως το Rebuilding Tomorrow ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η επόμενη πενταετία θα απαιτήσει από την αγορά να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε ευκαιρίες. Ο Όμιλος Interamerican ηγείται αυτής της μετάβασης, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, ανθρώπινη προσέγγιση και υπεύθυνη λειτουργία. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, δημιουργούμε ένα ασφαλέστερο και βιώσιμο μέλλον, προετοιμάζοντας την αγορά για τις προκλήσεις του αύριο.